  Киву: Арсенал и Байерн са най-силните отбори в момента, но знам и кои сме ние

Киву: Арсенал и Байерн са най-силните отбори в момента, но знам и кои сме ние

  • 19 яну 2026 | 15:55
  • 129
  • 0

Наставникът на Интер Кристиан Киву говори пред медиите преди утрешното домакинство на Арсенал в Шампионската лига. “Артилеристите” са единственият отбор с перфектен актив дотук в турнира на богатите.

“Изправяме се срещу един от най-силните отбори в Европа. Те инвестираха, имат изградена идентичност, постоянно се развиват и бяха на косъм от титлата в Премиър лийг. Наясно сме с трудностите в Шампионската лига и срещу английските отбори, но също така съм наясно и с това какво представляваме ние. Какво постигнахме в Европа през последните години. В момента Арсенал и Байерн са най-силните тимове в Европа, но съм също наясно и кои сме ние. Това не означава, че излизаме като победени. Ще покажем най-добрата версия на себе си“, започна румънецът.

“Нужен е проактивен подход, желание да отнемем топката, да поемаме рискове, защото имаме играчи, способни да поддържат такова ниво на концентрация. Артета? Винаги има какво да се научи. Той е ентусиаст, опитва се да взаимства правилните неща. Доказва, че е силен треньор, с много амбиции в клуб с традиции”, продължи наставникът на Интер.

“Как са играчите? Дъмфрис е аут, така че не се е възстановил. Дармиан вече беше с групата. Чалханоолу е аут, Паласиос може и да попадне в групата, Хосеп Мартинес е отново на разположение”, каза още той.

Накрая Киву засегна и пазарната ситуация около Давиде Фратези: „:инаги съм казвал, че всички играчи са ценен ресурс за този сезон. Запитан пък за Федерико Димарко, той отговори: „Той е този, който ме учи на много неща. Аз бях по-слаб играч от него".

Снимки: Imago

