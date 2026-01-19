Киву: Арсенал и Байерн са най-силните отбори в момента, но знам и кои сме ние

Наставникът на Интер Кристиан Киву говори пред медиите преди утрешното домакинство на Арсенал в Шампионската лига. “Артилеристите” са единственият отбор с перфектен актив дотук в турнира на богатите.

“Изправяме се срещу един от най-силните отбори в Европа. Те инвестираха, имат изградена идентичност, постоянно се развиват и бяха на косъм от титлата в Премиър лийг. Наясно сме с трудностите в Шампионската лига и срещу английските отбори, но също така съм наясно и с това какво представляваме ние. Какво постигнахме в Европа през последните години. В момента Арсенал и Байерн са най-силните тимове в Европа, но съм също наясно и кои сме ние. Това не означава, че излизаме като победени. Ще покажем най-добрата версия на себе си“, започна румънецът.

Inter coach Cristian Chivu says Arsenal and Bayern Munich are currently the best two teams in Europe, but the Nerazzurri ‘haven’t already lost’ against the Gunners. pic.twitter.com/lKFnOLjPY8 — Football Italia (@footballitalia) January 19, 2026

“Нужен е проактивен подход, желание да отнемем топката, да поемаме рискове, защото имаме играчи, способни да поддържат такова ниво на концентрация. Артета? Винаги има какво да се научи. Той е ентусиаст, опитва се да взаимства правилните неща. Доказва, че е силен треньор, с много амбиции в клуб с традиции”, продължи наставникът на Интер.

“Как са играчите? Дъмфрис е аут, така че не се е възстановил. Дармиан вече беше с групата. Чалханоолу е аут, Паласиос може и да попадне в групата, Хосеп Мартинес е отново на разположение”, каза още той.

Chivu: "Come stanno i giocatori? Dumfries è fuori quindi non ha recuperato. Darmian già era in gruppo. Calhanoglu è fuori, Palacios ha fatto qualcosa con il gruppo, Pepo Martinez è tornato a disposizione" pic.twitter.com/0gEkqy6KxL — Daniele Mari (@marifcinter) January 19, 2026

Накрая Киву засегна и пазарната ситуация около Давиде Фратези: „:инаги съм казвал, че всички играчи са ценен ресурс за този сезон. Запитан пък за Федерико Димарко, той отговори: „Той е този, който ме учи на много неща. Аз бях по-слаб играч от него".

Снимки: Imago