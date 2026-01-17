Киву обясни за „тайното си оръжие“ и похвали играчите след победата над Удинезе

Наставникът на Интер Кристиан Киву похвали своите възпитаници след победата с 1:0 над Удинезе, особено четиримата нападатели в състава, които редува, и обсъди тактическите решения по време на мача срещу десетия в Серия "А". Румънският специалист също така подчерта ролята на централния бранител Мануел Аканжи, когото издига в края на мачовете като дефанзивен халф, след като заменя нападател със защитник, за да има по-голяма плътност в отбранителния вал.

Лаутаро донесе поредната победа на Интер като гост в Серия "А"

„Имам четирима нападатели, които работят много добре, дават всичко от себе си за отбора и живеят ежедневието си с отдаденост и отговорност. Нашата игра зависи от това, което могат да направят, и всички четирима се справят добре. Аканжи като дефанзивен полузащитник е допълнително решение, особено когато противникът играе с дълги топки и ни позволява да имаме повече сила. Целият отбор, от средата на терена до последната защитна линия, свърши добра работа напоследък, с концентрация. Има истинска решимост да продължим работата по този проект. Трябва да продължим, не е лош сезон. Ян Бисек също започва по-добре да разбира ролята на бранител и да се защитава по-добре. Това, което показваме на терена, е желание и фактът, че приемаме работата. Не е лесно да промениш определени навици. Трябва да се удвояваме, да имаме интензивност и защитници, които да показват смелост и да стоят високо в линия, както и талантливи халфове в добра форма. Играчите работят всеки ден. Имаме ограничено време и работим много с видео. Поздравявам ги, всички са на разположение“, заяви Киву след днешния мач.

Интер направи важна крачка в борбата за Скудетото и в момента е на 6 точки от съперника си Милан. Наполи също е в преследване, на 9 точки разстояние. Двата конкурента играят по-късно в този кръг.

