Съставите на Нотингам и Арсенал

Нотингам приема Арсенал в среща от 22-ия кръг на Премиър лийг. При победа лондончани ще се откъснат на девет точки от втория Манчестър Сити, който по-рано днес загуби от Манчестър Юнайтед. Форест е в доста различна позиция. Тимът на Шон Дайч записа пет поредни загуби в първенството, а след това отпадна от ФА Къп.

Микел Артета е направил три промени от състава, който победи Челси в Купата на лигата през седмицата. Букайо Сака е на резервната скамейка, а сред титулярите е Нони Мадуеке. Габриел Мартинели влиза на мястото на Леандро Тросар, а Давид Рая се завръща на вратата на мястото на Кепа Арисабалага.

