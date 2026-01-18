Артета: Направихме крачка напред

Микел Артета отбеляза, че Нотингам Форест е попречил на Арсенал да доминира при равенството 0:0 между двата отбора в срещата от 22-рия кръг на английската Премиър лийг. Това бе второ нулево реми за лондончани от началото на астрономическата година, след като сториха същото и срещу шампиона Ливърпул. Въпреки това “артилеристите” остават убедителен лидер на Острова.

„Разбира се, дойдохме тук за победата, но поради различни причини не я постигнахме. Трябва да отдадем заслуженото на опонента си. Те са превъзходно организирани и наистина добри в нарушаването на ритъма ти, когато започваш да доминираш.

Но истината е, че създадохме четири гол положения, без да броим чистата дузпа, която не беше отсъдена. Не допуснахме нито един удар към вратата, но не успяхме да спечелим и това е разочароващо. Освен това, мисля, че можем да играем по-добре, особено в определени зони на атаката.

Ако бяхме спечелили, щяхме да сме в различна позиция, но направихме крачка напред – малка, не толкова, колкото искахме, но все пак крачка“, каза Артета.

Интересен факт е, че преди три години, когато Арсенал отново бе замесен в битката за титлата и над 300 дни държеше първото място, окончателно загуби теоретичните шансове за короната, след като и тогава не успя да победи Нотингам Форест в предпоследния кръг на сезон 2022/2023. Тогава момчетата на Артета паднаха с 0:1