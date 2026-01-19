Арбелоа: Освиркванията отслабват Реал Мадрид, знам кой стои зад тези кампании

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Монако в Шампионската лига. “Кралете” са на 7-о място и при нова победа ще ги доближи до класиране в топ 8. Самият Арбелоа записа първи успех за тима през уикенда в мача срещу Леванте (2:0), запомнен със сериозните освирквания на феновете на “Бернабеу” към любимците си.

Именно с това започна и треньорът: “Като възпитаник на младежката академия и играч, уважавам мнението на публиката на “Бернабеу”. Освиркванията отслабват Реал Мадрид и има кампании. Знам кой стои зад тях и те няма да ме заблудят.

Виждам, че сте много притеснени от освиркванията. Знам каква е публиката на "Бернабеу". Ако има някой, който е честен, това са феновете . Работим усилено и знаем, че ще бъдат на наша страна. Мачът с Монако е това, което заема времето ми. Моят отбор също. Там влагам цялата си енергия".

Наставникът на Реал Мадрид говори специално и за Винисиус Жуниор: “Това, което той иска, и това, на което се надявам и желая, е подкрепата на „Бернабеу“ за всички играчи и най-вече за Винисиус. Той пише своята история от много години. Той ни даде две магически титли от Шампионската лига. И той се нуждае от „Бернабеу“, за да покаже най-доброто от себе си. Той има огромно сърце и е много емоционален. Футболът му отразява това. Като треньор бих искал да видя „Бернабеу“ зад Винисиус и всички играчи.

Винисиус ще бъде на терена, когато е на разположение и се представя с пълния си потенциал. Казвал съм го многократно на тези пет пресконференции. Като треньор, ако искам да печеля титли, имам нужда от него на терена, а не извън него. Вини и Джуд Белингам са двама от най-добрите в света. Те имат нужда от феновете, за да покажат най-доброто".

"Анчелоти? Не знам дали ще бъде тук утре. Надявам се, че ако е, ще дойде и ще види играчите си. За мен беше привилегия да ми бъде треньор. Няма нужда да говоря много за качествата му. Бих искал да го видя и да го прегърна силно“, завърши Арбелоа.

