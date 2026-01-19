Мбапе: Не е вярно, че Чаби не е успял в Реал Мадрид

Реал Мадрид изпитва трудности през сезона, но това не важи за Килиан Мбапе. Французинът е във вихъра си с 30 гола и 5 асистенции в 26 срещи и определено думата му тежи. Нападателят често говори директно, но рядко дава интервюта. Сега обаче той се яви пред медиите на пресконференцията на “белите” преди мача срещу бившия му клуб Монако в Шампионската лига. Срещата е на “Бернабеу” във вторник от 22:00 часа. На срещата с журналисти той защити уволнения преди седмица треньор Чаби Алонсо.

Смяна на треньора и разликите

Да се каже, че Чаби Алонсо не е успял в Реал Мадрид, не е вярно. Той си тръгна преди да се решат битките за трофеите. Чаби ще бъде страхотен треньор. Имам невероятни отношения с него и му желая всичко най-добро. Той познава отлично модерния футбол. Това е решение на клуба, което трябва да се уважава. Сега има друг треньор, на когото трябва да помагаме.

Говорил ли е с Алонсо?

Да, говорих с него, когато излезе новината. Исках да го подкрепя, защото никога не е лесно. Не е моя отговорност да казвам дали е справедливо, или не. Футболът е такъв. Това е животът във футбола на най-високо ниво. Трябва да защитаваме емблемата на Реал Мадрид.

Дали е играл с контузия срещу Барса, за да спаси работата на Чаби

Пътувам с тима, защото искам да играя всеки мач. Аз съм такъв. Ако имам възможност, ще ходя на всеки мач. Направихме план да се върна за Суперкупата. Беше тъжно да гледам мача срещу Атлетико оттук. Но и да отидеш и да подкрепиш отбора е важно. Опитвам се да играя колкото мога повече.

Освиркванията срещу Леванте

Разбирам хората. Преди да стана футболист, бях младеж, който гледаше мачовете — ако не бях доволен, освирквах. Това е единствената възможност на мадридистите. Не ми хареса, че освиркваха повече някои играчи. Вината е на целия отбор. Имаме характера да променим това. Мадридистите са ядосани, но са с нас.

Освиркванията конкретно към Белингам и Винисиус

Не е вината на Винисиус, ако не играем, както трябва. Вината е на целия състав. Мадридистите не трябва да си набелязват един играч и да освиркват само него. Трябва да променим ситуацията и го знаем. Ще го направим.

Как е Винисиус?

Той е човек, нормално е да се засегнеш. Той е страхотен футболист и невероятен човек. Трябва да го защитаваме по-добре — и аз също — за да не е сам. Вини никога няма да бъде сам в Реал Мадрид. Целият клуб е с него.

Какво би направил Мбапе, ако беше Вини?

Не съм Вини. (Смее се.) Нямам съвети, които да му давам — той е минал през всички етапи в клуба. Аз съм никой, за да му давам съвети. Когато Вини е щастлив, той е различен.