Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 453
  • 0

Все още няма официална информация за бъдещето на мениджъра Томас Франк, но ключови фигури в английския Тотнъм обмислят дали да прекратят мандата му. Загубата с 1:2 у дома от Уест Хaм в събота тласна Франк към изхода, а феновете нa "шпорите" скандираха „Ще бъдеш уволнен на сутринта“ след осмото поражение на тима в последните 14 мача.

Франк заяви на пресконференцията след срещата с Уест Хам, че има „доверие на всички“, но в Тотнъм са се провели разговори дали той трябва да води отбора при гостуването на Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига във вторник.

Датският треньор проведе тренировката в неделя на клубния стадион „Хотспър Уей“, без да е взето окончателно решение за бъдещето му, на фона на дискусиите между главния изпълнителен директор Винай Венкатешам и други членове на изпълнителния съвет.

Томас Франк има насрочена среща с медиите по-късно днес, като е предвидена и открита тренировка.

