Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
  Тотнъм
Тотнъм обмисля смяна на треньора

  18 яну 2026 | 15:58
Бъдещето на треньора на Тотнъм Томас Франк е под сериозна въпросителна. В близките дни ръководството на клуба ще обсъжда дали да не го уволни. Шефовете на “шпорите” вече не са сигурни, че Франк е човекът, който може да изведе тима до успехи.

Бившият мениждър на Брентфорд бе назначен миналото лято и очакванията бяха за нова ера на клуба. Сезонът започна добре, но постепенно тимът започна да разочарова. Вчерашната загуба от Уест Хам увеличи критиките към играчите и треньора. Феновете на лондончани протестираха още преди мача, но след неговия край вече искаха оставки.

Тотнъм има само една победа в последните си осем мача и вече отпадна от двете купи. Тимът е 14-ти във Висшата лига и шансовете му да играе в евротурнирите намаляват с всеки изминал кръг. Следващата седмица му предстои двубой срещу Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига, който е решителен за класирането за следващата фаза.

