Тотнъм обмисля смяна на треньора

Бъдещето на треньора на Тотнъм Томас Франк е под сериозна въпросителна. В близките дни ръководството на клуба ще обсъжда дали да не го уволни. Шефовете на “шпорите” вече не са сигурни, че Франк е човекът, който може да изведе тима до успехи.

Бившият мениждър на Брентфорд бе назначен миналото лято и очакванията бяха за нова ера на клуба. Сезонът започна добре, но постепенно тимът започна да разочарова. Вчерашната загуба от Уест Хам увеличи критиките към играчите и треньора. Феновете на лондончани протестираха още преди мача, но след неговия край вече искаха оставки.

🚨 Thomas Frank is losing internal backing at Tottenham Hotspur, with the club considering ending his seven-month tenure.



At least one senior executive has already pushed for his dismissal.



(Source: @SamiMokbel_BBC) pic.twitter.com/IJIuEjm70G — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 18, 2026

Тотнъм има само една победа в последните си осем мача и вече отпадна от двете купи. Тимът е 14-ти във Висшата лига и шансовете му да играе в евротурнирите намаляват с всеки изминал кръг. Следващата седмица му предстои двубой срещу Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига, който е решителен за класирането за следващата фаза.