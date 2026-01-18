Томас Франк: Вината е моя

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк, който е подложен на критики, призна сложната ситуация, в която се намира, след като беше освиркан от феновете на своя тим при домакинската загуба с 1:2 от Уест Хям във Висшата лига.

„Изглежда в момента сме в перфектната буря. Когато всички чувстват, че са дали всичко, включително феновете, и получавате силен удар... Не крия, че е изключително трудно и за мен“, заяви Франк по повод победния гол на гостите в третата минута на добавеното време.

„Вероятно съм имал и по-добри моменти, а сега не е най-добрият, разбира се. Аз съм човекът, който носи отговорност, така че вината е моя. Няма проблем в този смисъл“, каза още Томас Франк, цитиран от агенция Reuters и продължи:

„Докато феновете подкрепят футболистите и правят всичко възможно, за да ги тласкат напред, това е, което ние искаме.“

Загубата от Уест Хям беше третата поредна за Тотнъм във всички турнири, като „шпорите“ спечелиха само два пъти в последните си 13 мача от английското първенство.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages