Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

Ситуацията в Тотнъм става все по-зле с всеки изминал мач. "Шпорите" допуснаха домакинска загуба в лондонското дерби с Уест Хам с 1:2 след гол на Калъм Уилсън в 93-ата минута. Тимът на Томас Франк няма победа в последните си пет мача във всички турнири и се намира на 14-та позиция в Премиър Лийг.

Феновете на Тотнъм от известно време изразяват недоволство от представянето на отбора, но след срещата изпратиха играчите с освирквания и поискаха оставката на треньора. Уест Хам пък записа изключително ценна победа в борбата за оцеляване след серия от 10 мача без успех в първенството.

Thomas Frank’s last five games in charge at Tottenham:



1-0 loss against West Ham ❌

2-1 loss against Aston Villa ❌

3-2 loss against Bournemouth ❌

1-1 draw with Sunderland 🤝

0-0 draw with Brentford 🤝 pic.twitter.com/KwaFa27LyD — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) January 17, 2026

Новото попълнение на "шпорите" Конър Галахър започна като титуляр и дебютира за домакините. Тотнъм имаше нужда от добро начало, но първата по-голяма опасност бе пред вратата му. Крисенсио Съмървил откри резултата в 15-ата минута, след като ударът му бе отклонен от Ван де Вен. Настроението на Томас Франк се влоши още повече, след като Бен Дейвис бе изнесен на носилка. Той получи контузия след влизане в Боуен при атаката за гола.

📸 - THE TOTTENHAM FANS HAVE A CLEAR MESSAGE! pic.twitter.com/fhNg4wtJaF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 17, 2026

Недоволството на привържениците на Тотнъм се увеличаваше, а "чуковете" пропуснаха отлична възможност да удвоят преднината си, когато Кастейянос стреля с глава над вратата. Домакините повишиха нивото си след почивката, а влизането на Ив Бисума помогна за това. В 64-ата минута те стигнаха до изравняване. Кристиан Ромеро засече с глава центриране на Поро и прати топката в мрежата. "Шпорите" натиснаха в търсене на пълен обрат, а Ареола направи отлично спасяване след удар на Чави Симонс. Влезлият като резерва Калъм Уилсън се превърна в герой за гостите. В добавеното време той се разписа, след като Викарио не се намеси добре след ъглов удар и топката стигна до него.

Снимки: Imago