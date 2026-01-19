Вавринка върна времето назад с паметна първа победа от 5 години на Australian Open

Стан Вавринка се възползва от вълната от подкрепа на феновете, за да запише първата си победа на Australian Open от цели 5 години насам. 40-годишният швейцарец, който играе последния си сезон в тура, направи обрат след загубен първи сет и победи сърбина Ласло Джере с 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4), за да се класира за втория кръг.

Въпреки че на препълнената "Kia Arena" имаше само няколко швейцарски знамена и червени фланелки, шампионът от Australian Open 2014 получи огромна подкрепа, като сложи край на серия от четири поредни загуби на турнирите от "Големия шлем" и постигна първата си победа в "мейджър" от Уимбълдън 2024.

„Беше дълго пътешествие. Невероятно е – толкова много спомени тук, беше изключително. Единствената причина да се върна е любовта, която ми давате – днес беше страхотно“, каза Вавринка в интервюто си на корта. „Това е последната ми година. Страстта все още е жива. Вече не съм млад, затова трябва да бъда внимателен.

Днес беше невероятно, толкова специално е да бъда на корта, и то на турнир от "Големия шлем". Това е причината да тренирам усилено всеки ден с екипа си – за да съм тук и да се състезавам с най-добрите играчи в света. Много съм щастлив, че спечелих и имам шанс да изиграя още един мач тук. Опитвам се да се наслаждавам, но съм и състезател, така че винаги ще се боря и се надявам да изиграя още един добър мач.“

Another POV of the match point because STAN 🫶 pic.twitter.com/6uRNtddFaF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2026

При чести защитни слайсове, когато 40-годишните му крака бяха разтегляни до ъглите на корта, Вавринка се задържа в дългите разигравания срещу Джере. Той спечели 58% от точките при разигравания с девет или повече удара. Швейцарецът беше доминиращ и на сервис – спечели 86% от точките на първи сервис и 64% на втори. Той си извоюва 18 точки за пробив в мача, като реализира три, включително ключов брейк в четвъртия сет, след като изоставаше с 2:4.

Вавринка, който спечели „Ролан Гарос“ през 2015 г. и US Open през 2016 г., в следващия кръг ще играе срещу победителя от двубоя между поставения под №17 чех Ижи Лехечка и 21-годишния френски квалификант Артур Жеа.

Това е 20-ото участие на Вавринка на Australian Open и общо 75-ото му участие в турнирите от "Големия шлем".

Снимки: Imago