Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вавринка върна времето назад с паметна първа победа от 5 години на Australian Open

Вавринка върна времето назад с паметна първа победа от 5 години на Australian Open

  • 19 яну 2026 | 10:33
  • 967
  • 1
Вавринка върна времето назад с паметна първа победа от 5 години на Australian Open

Стан Вавринка се възползва от вълната от подкрепа на феновете, за да запише първата си победа на Australian Open от цели 5 години насам. 40-годишният швейцарец, който играе последния си сезон в тура, направи обрат след загубен първи сет и победи сърбина Ласло Джере с 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4), за да се класира за втория кръг.

Въпреки че на препълнената "Kia Arena" имаше само няколко швейцарски знамена и червени фланелки, шампионът от Australian Open 2014 получи огромна подкрепа, като сложи край на серия от четири поредни загуби на турнирите от "Големия шлем" и постигна първата си победа в "мейджър" от Уимбълдън 2024.

„Беше дълго пътешествие. Невероятно е – толкова много спомени тук, беше изключително. Единствената причина да се върна е любовта, която ми давате – днес беше страхотно“, каза Вавринка в интервюто си на корта. „Това е последната ми година. Страстта все още е жива. Вече не съм млад, затова трябва да бъда внимателен.

Днес беше невероятно, толкова специално е да бъда на корта, и то на турнир от "Големия шлем". Това е причината да тренирам усилено всеки ден с екипа си – за да съм тук и да се състезавам с най-добрите играчи в света. Много съм щастлив, че спечелих и имам шанс да изиграя още един мач тук. Опитвам се да се наслаждавам, но съм и състезател, така че винаги ще се боря и се надявам да изиграя още един добър мач.“

При чести защитни слайсове, когато 40-годишните му крака бяха разтегляни до ъглите на корта, Вавринка се задържа в дългите разигравания срещу Джере. Той спечели 58% от точките при разигравания с девет или повече удара. Швейцарецът беше доминиращ и на сервис – спечели 86% от точките на първи сервис и 64% на втори. Той си извоюва 18 точки за пробив в мача, като реализира три, включително ключов брейк в четвъртия сет, след като изоставаше с 2:4.

Вавринка, който спечели „Ролан Гарос“ през 2015 г. и US Open през 2016 г., в следващия кръг ще играе срещу победителя от двубоя между поставения под №17 чех Ижи Лехечка и 21-годишния френски квалификант Артур Жеа.

Това е 20-ото участие на Вавринка на Australian Open и общо 75-ото му участие в турнирите от "Големия шлем".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Ден 2 на Australian Open

Ден 2 на Australian Open

  • 19 яну 2026 | 08:00
  • 5991
  • 2
Шок в Мелбърн: Седмият поставен се оттегли от Australian Open

Шок в Мелбърн: Седмият поставен се оттегли от Australian Open

  • 19 яну 2026 | 05:18
  • 3189
  • 0
Кметът на Манчестър награди родна тенисистка

Кметът на Манчестър награди родна тенисистка

  • 18 яну 2026 | 15:38
  • 1739
  • 0
Специалното яке на Мира Андреева

Специалното яке на Мира Андреева

  • 18 яну 2026 | 15:20
  • 1617
  • 0
45-годишната Винъс Уилямс показа непримиримия си дух, но не издържа срещу Олга Данилович

45-годишната Винъс Уилямс показа непримиримия си дух, но не издържа срещу Олга Данилович

  • 18 яну 2026 | 15:16
  • 1136
  • 0
Алкарас не даде шанс на австралиец

Алкарас не даде шанс на австралиец

  • 18 яну 2026 | 14:40
  • 1653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 5372
  • 29
ЦСКА 1948 1:1 Ягелония, гол с петичка

ЦСКА 1948 1:1 Ягелония, гол с петичка

  • 19 яну 2026 | 10:54
  • 3901
  • 1
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 17183
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 12372
  • 11
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 4604
  • 2
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 50871
  • 234