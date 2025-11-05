Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте от 19:30: Живондов и Недялков с прогнози за гостуването на Ференцварош в Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Стан Вавринка и любовта към това, което правиш

Стан Вавринка и любовта към това, което правиш

  • 5 ное 2025 | 17:57
  • 533
  • 0
Стан Вавринка и любовта към това, което правиш

Стан Вавринка публикува емоционално съобщение в социалните мрежи след турнира в Базел миналия месец, в което говори за своята страст към тениса. Именно това отношение е причината толкова много млади играчи да гледат с възхищение към 40-годишния швейцарец, опитвайки се да последват примера на трикратния шампион от "Големия шлем".

Какво би било посланието му към онези, които искат да вървят по неговите стъпки?

„Мисля, че в крайна сметка най-важното е да обичаш това, което правиш“, каза Вавринка пред ATPTour.com по време на турнира в Атина. „Трябва да се наслаждаваш на процеса, на пътя. Да бъдеш тенисист е невероятен живот. Ако си страстен към спорта си, това е нещо специално — възможността да пътуваш по света и да играеш тенис.“

В момента ново поколение швейцарски тенисисти се изкачва в ранглистата на ATP, вдъхновено от Вавринка и неговите успехи на най-високо ниво. Младите таланти имат възможност да черпят опит от бившия №3 в света, тъй като вече споделят кортовете с него на професионалния тур.

Леандро Риди и Жером Ким достигнаха съответно четвъртия и третия кръг на US Open. 18-годишният Хенри Берне спечели титлата при юношите на Australian Open тази година и тази седмица участва в същия турнир в Атина, където играе и Вавринка.

„За мен е невероятно да виждам как идва новото поколение“, каза Вавринка.

„Щастлив съм, че имам възможността да играя с тях и срещу тях. Винаги е специално за един играч да се изправя срещу представители на различни поколения. Винаги се надяваш да идват още нови и млади състезатели — защото това е, което искаш да виждаш.“

Феновете на Вавринка по целия свят са безброй. Но и самият Stan the Man е голям почитател на спорта. Той призна, че 2025 г. е била страхотна година за тениса и за публиката.

„Това е невероятно за феновете — виждаме различни поколения, които се изправят едни срещу други“, каза Вавринка. „Разбира се, имаме Синер и Алкарас на върха на ранглистата, но Новак все още е там, продължава да постига невероятни цели — и това е нещо специално. Има толкова различни личности, толкова различни играчи, които придават колорит на играта, така че като фен на тениса можеш само да се наслаждаваш.“

Много фенове очакват с интерес сблъсъка на Вавринка в сряда срещу втория поставен Лоренцо Музети. Италианецът трябва да спечели титлата в Атина, за да си осигури последното място на Nitto ATP Finals.

„Пред него стои голямо предизвикателство и това е важно за него,“ каза Вавринка след победата си в първия кръг над Ботик ван де Зандшулп.

„Той играе страхотно. Гледах доста от мачовете му тази година, така че очаквам с нетърпение да се изправя срещу него и да видя къде се намирам.“

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

  • 5 ное 2025 | 15:27
  • 536
  • 0
Жабур също проплкака от натоварения график в тениса

Жабур също проплкака от натоварения график в тениса

  • 5 ное 2025 | 14:49
  • 403
  • 0
Винъс Уилямс вече реди програмата си за 2026 година

Винъс Уилямс вече реди програмата си за 2026 година

  • 5 ное 2025 | 14:48
  • 341
  • 2
АТР представи новото си лого

АТР представи новото си лого

  • 5 ное 2025 | 14:33
  • 334
  • 0
Динко Динев с победа в Ираклион

Динко Динев с победа в Ираклион

  • 5 ное 2025 | 14:18
  • 515
  • 0
Янаки Милев стартира с експресна победа в Анталия

Янаки Милев стартира с експресна победа в Анталия

  • 5 ное 2025 | 11:49
  • 422
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 9591
  • 26
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 8638
  • 3
Тодор Живондов и Недялков говорят преди мача с Ференцварош - очаквайте на живо!

Тодор Живондов и Недялков говорят преди мача с Ференцварош - очаквайте на живо!

  • 5 ное 2025 | 19:00
  • 481
  • 0
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 69697
  • 211
Съставите на Карабах и Челси

Съставите на Карабах и Челси

  • 5 ное 2025 | 18:52
  • 532
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 522409
  • 29