Първа тренировка за Бдин (програмата за контролите)

Днес в 14:30 часа, Бдин (Видин) ще проведе първата си тренировка за 2026 година. В заниманието ще участват 22 футболисти. С него ще бъде даден старта на подготовката. Целият процес ще протича на местната база. Ще се играят и приятелски срещи до началото на пролетния дял на Северозападната Трета лига.
Програмата за контролите:
24 януари: Бдин (Видин) - Монтана U19 (Монтана)
31 януари: Бдин (Видин) - търси съперник
7 февруари: Локомотив (Мездра) – Бдин (Видин)
12 февруари: Бдин (Видин) - Тимок (Зайчар, Сърбия)
17 февруари: Тимок (Зайчар, Сърбия) – Бдин (Видин)
21 февруари: Бдин (Видин) - Ком (Берковица)
28 февруари: Бдин (Видин) – търси съперник