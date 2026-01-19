Първа тренировка за Бдин (програмата за контролите)

Днес в 14:30 часа, Бдин (Видин) ще проведе първата си тренировка за 2026 година. В заниманието ще участват 22 футболисти. С него ще бъде даден старта на подготовката. Целият процес ще протича на местната база. Ще се играят и приятелски срещи до началото на пролетния дял на Северозападната Трета лига.

Програмата за контролите:

24 януари: Бдин (Видин) - Монтана U19 (Монтана)

31 януари: Бдин (Видин) - търси съперник

7 февруари: Локомотив (Мездра) – Бдин (Видин)

12 февруари: Бдин (Видин) - Тимок (Зайчар, Сърбия)

17 февруари: Тимок (Зайчар, Сърбия) – Бдин (Видин)

21 февруари: Бдин (Видин) - Ком (Берковица)

28 февруари: Бдин (Видин) – търси съперник