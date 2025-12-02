Мартин Методиев: Здравословни проблеми не позволиха да сме по-напред

Бдин (Видин) винаги е твърда величина в Северозападната Трета лига. Завърши годината на четвърто място. Равносметката направи пред Sportal.bg треньора Мартин Методиев.

„През лятото привлякохме млади момчета. Необходимо им беше време да се интегрират в отбора. Започнахме добре първенството – с три победи. После ни връхлетяха контузии и трудно сглобявахме състав. Резултатът – изпуснахме точки. Финиширахме обаче, както стартирахме – с три победи. Имаме отбор, конкурентен на челниците в класирането. Потенциалът ни е за по-добро представяне от настоящото. Причините, които посочих по-горе не го позволиха. Възможно е да привлечем нови играчи. Трябва обаче да са такива, които да вдигнат нивото ни“.