Бдин спря серията на Павликени

  • 1 ное 2025 | 21:23
  • 512
  • 0
Бдин спря серията на Павликени

Бдин (Видин) се наложи с 1:0 в Павликени над едноименния тим и спря серията му от поредни победи. Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. В средата на втората част, Клейтън Тиесън стреля от фаул, вратаря на домакините изби и Жоао Стоко насочи топката в мрежата му. Селекцията на Мартин Методиев можеше да бие по-изразително. Три пъти Радослав Захариев излезе очи в очи с павликенски страж. Мартин Николов пропусна два пъти. Той уцели веднъж и гредата. Накрая Мартин Ширтев от Павликени извърши нарушение, а съдията му вдигна втори жълт и червен картон.

