Вход / Регистрирай се
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Три седмици преди Олимпидата българските сноубордисти записаха най-успешното си представяне в Световната купа

Три седмици преди Олимпидата българските сноубордисти записаха най-успешното си представяне в Световната купа

  • 19 яну 2026 | 08:41
  • 599
  • 0

До началото на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо остават по-малко от три седмици, а спортните фенове в България за пръв път от 20 години могат да имат реални надежди, че страната ни ще успее да завоюва медал от спортния форум.

Най-сериозни възможности за подобно развитие дават състезателите от националния отбор по сноуборд алпийски дисциплини, които този уикенд пред собствена публика в Банско показаха върхова форма в двата старта от Световната купа.

Велико! Българска доминация в Банско!

Надпреварата завърши с исторически двоен подиум за български състезатели в лицето на Тервел Замфиров и Радослав Янков, които станаха първи и трети в паралелния гигантски слалом при мъжете. Ден по-рано в събота те заеха съответно пето и десето място в първия старт. Към това трябва да се прибавят и двете отлични представяния на 16-годишната Малена Замфирова, която стигна до класирания на четвърто и пето място срещу състезателки с много по-голям опит от нея.

Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

За това, че в Българска федерация ски мечтаят за медал от Игрите, намекна и председателят Цеко Минев. Той напълно разбираемо бе в приповдигнато настроение след поредния успех на сноубордистите, които в последните години се превърнаха в доминатор при юношите на световни първенства, а през миналата година Тервел Замфиров взе световна титла и при мъжете.

Цеко Минев: Това ще остане в историята

Сноубордистите, на които страната ни ще разчита в Ливиньо - Тервел и Малена Замфирови, Радослав Янков и Александър Кръшняк, бяха по-пестеливи в очакванията си за Игрите, особено и предвид регламента. За разлика от Световната купа, където се провеждат по два старта в рамките на два дни или на световни първенства, където се кара и паралелен слалом, и паралелен гигантски слалом, на Олимпиада стартът е само един - в паралелния гигантски слалом и ще бъде след точно три седмици - на 8 февруари.

Героят на деня Тервел Замфиров нарече предстоящото състезание "спирка по пътя", а Радослав Янков, съдейки от опита си, добави, че "всичко може да се случи". Малена Замфирова подчерта, че тя е единствената представителка в женското направление и ѝ тежат тези очаквания върху плещите ѝ на "нормално момиче".

Малена Замфирова: Не се възприемам като феномен

Александър Кръшняк и Петър Гергьовски сякаш прегоряха от очаквания и в Банско не успяха да покажат пълните си способности. Гергьовски на два пъти отпадна в квалификациите, с което се прости с надеждите си за квота за Олимпийските игри в Милано. Кръшняк пък остана подвластен на емоциите от паралелния слалом в Бад Гащайн в началото на седмицата, когато неочаквано стигна до финала на Световната купа, записвайки най-доброто класиране в кариерата си. И двамата обаче остават част от младата вълна сноубордисти, на която ще се разчита в следващите години да донесе още по-големи успехи, а защо не да постигнат и победи като тази на Тервел Замфиров отново в Банско или като тази на Радослав Янков пред собствена публика през 2017 година.

Невероятно! Александър Кръшняк стигна финала в Световната купа

През последното десетилетие Банско се утвърди като водеща дестинация за Световната купа по сноуборд, а с новия договор, подписан от ФИС, пиринският курорт ще продължи да бъде домакин на форуми на най-високо ниво. За високото качество на състезанието говори и фактът, че в него участие взеха всички най-добри състезатели в света. В събота победител при мъжете стана олимпийският шампион Бенямин Карл от Австрия, а при жените на върха на почетната стълбичка се качиха четирикратната носителка на Световната купа Рамона Терезия Хофмайстер и световната шампионка отборния паралелен слалом Елиза Кафонт, която подчерта колко трудно е да се печели в Банско.

С отличната си организация и чудесните условия, които предлага, Банско вече се превърна в световен център на сноуборда. С представяне като това на националите в днешния ден курортът може да стане бастион на българските спортни успехи.

снимка: Стартфото

Цеко Минев: Това ще остане в историята

  • 18 яну 2026 | 15:29
  • 1614
  • 0
