Невероятно! Александър Кръшняк стигна финала в Световната купа

21-годишният български сноубордист Александър Кръшняк направи истински фурор в Бад Гащайн и постигна най-силния резултат в младата си кариера в Световната купа по алпийски сноуборд. Досега най-доброто му постижение беше десето място, а сега завърши със сребърен медал!

Кръшняк се класира за финала в паралелния слалом в австрийския зимен център, побеждавайки светила в спорта като Андреас Промегер, Аарон Марх и Щефан Баумайстер. В битката на големия финал Александър направи грешка още в самото начало и отстъпи с 1.60 секунди изоставане от носителя на големия кристален глобус за миналия сезон Маурицио Бормолини.

Кръшняк заслужи цели 80 точки за Световната купа с изключителното си представяне в Бад Гащайн.

На осминафиналите Кръшняк поднесе сензацията, елиминирайки австрийската легенда Промегер с цели 0.33 секунди аванс. Още от самото начало на спускането българинът имаше преднина, но във втората половина Промегер изостана още повече и публиката в Бад Гащайн не можеше да повярва на очите си.

На четвъртфиналите пък не по-малко изненадващо Кръшняк срази настоящия лидер в Световната купа Марх. Въпреки че се движеше с огромен пасив от 0.63 секунди до контролата в средата на пистата, Александър се възползва от неочаквана грешка на Марх, за да пресече финалната линия преди него.

На полуфиналите Кръшняк също направи грешка на неудобното трасе, само че тя бледнееше пред колебанията на Баумайстер. Германецът изостана с 1.33 секунди и до края не можа да навакса огромното си изоставане от българина. Така изобщо не си пролича, че Баумайстер е действащ сребърен медалист в дисциплината от Световното първенство миналата година.

На финала Кръшняк се изправи срещу италианеца Маурицио Бормолини, който е действащ световен шампион от 2025-а в смесения паралелен слалом в тандем с Елиза Кафонт. Именно тази италианска двойка елиминира на осминафиналите нашия тандем от брат и сестра Замфирови по пътя си към триумфа. Сега във финала в Бад Гащайн, за съжаление, Кръшняк падна още при излизането си на трасето и натрупа изоставане от 1.37 секунди, което на финала стана 1.60. Така Бормолини записа петата си победа в кариерата в Световната купа, но аплодисментите бяха също и за невероятното представяне на българина.

В женската надпревара Малена Замфирова отпадна на осминафиналите от Цубаки Мики, а Лучия Далмасо осигури двойна радост за Италия с победата си в големия финал.