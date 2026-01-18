Малена Замфирова: Не се възприемам като феномен

Шестнадесетгодишната Малена Замфирова, която записа четвърто и пето място в двата старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско, каза, че не се възприема като някакъв феномен. Тя обаче не пропусна да поздрави по-големия си брат Тервел, който в неделя постигна първата си победа в старт от Световната купа. Замфиров надделя в полуфиналите над най-опитния в българския състав - Радослав Янков, който пък впоследствие успя да стигне до третото място.

Тервел Замфиров: Невероятен ден за нашата страна

"Направих по-лоша квалификация от вчера и съответно се срещнах по-рано с Рамона (бел. р. - Рамона Хофмайстер, която я спря на четвъртфиналите). Но съм доволна от петото място. Пред мен има само четири момичета. Не бих казала, че съм разочарована, но можех да се справя и по-добре. Единственият, който не можеше да се справи по-добре, е брат ми. Първо място е най-добре. Състезанието беше по-трудно от вчера, защото трасето бе по-сложно и теренът бе по-твърд", обясни младата надежда на българския женски сноуборд.

Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

"На брат ми нямаше какво да му кажа, той се спусна перфектно. Единствено го гушнах и му казах, че го обичам. Не се възприемам като нещо по-специално, просто съм научена правилно. Да, бърза съм, да, най-малка съм и никой досега не е влизал в световния спорт на тази възраст, но гледам на себе си като едно нормално момиче. Не се чувствам специална, аз съм като другите деца, просто се справям добре с това, което правя", добави тя.

"От състезанието днес най-много ми хареса полуфиналът между Радо и Тери. Нямаше значение кой ще победи, тъй като единият отиваше на финал и имаме сигурен медал за България. Тери би, но нямаше да се радвам по-малко, ако Радо бе спечелил. Тери взе и големия финал, но аз вече съм свикнала с победите му на световни първенства. Всички лоши мисли заради моето лошо каране се изпариха от главата ми. Той се представи много добре във финала по по-лошото трасе. Той ми е помагал и ми е отъпквал пътечката. Ние имаме сходна техника, той ми показва много неща", каза още Замфирова.

Тя бе попитана и с каква нагласа ще отиде на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които ще бъдат първи за нея.

"На Олимпиадата, както и на всяко друго състезание, отивам да печеля, а не да губя. Нямам очаквания. Отивам да карам бързо и се надявам да се представя добре. Лошото е, че съм сама и всичко е на моите рамене. При момчетата е по-лесно - те имат силен отбор - Радо, Тери, Сашко Кръшняк. Другите момчета също бутат. Дори и един да падне, остават другите. А аз съм сама. Но щом Радо години наред се е справял сам, вярвам, че и аз ще го направя", завърши тийнейджърката.