Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Малена Замфирова: Не се възприемам като феномен

Малена Замфирова: Не се възприемам като феномен

  • 18 яну 2026 | 17:11
  • 945
  • 2
Малена Замфирова: Не се възприемам като феномен

Шестнадесетгодишната Малена Замфирова, която записа четвърто и пето място в двата старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско, каза, че не се възприема като някакъв феномен. Тя обаче не пропусна да поздрави по-големия си брат Тервел, който в неделя постигна първата си победа в старт от Световната купа. Замфиров надделя в полуфиналите над най-опитния в българския състав - Радослав Янков, който пък впоследствие успя да стигне до третото място.

Тервел Замфиров: Невероятен ден за нашата страна
Тервел Замфиров: Невероятен ден за нашата страна

"Направих по-лоша квалификация от вчера и съответно се срещнах по-рано с Рамона (бел. р. - Рамона Хофмайстер, която я спря на четвъртфиналите). Но съм доволна от петото място. Пред мен има само четири момичета. Не бих казала, че съм разочарована, но можех да се справя и по-добре. Единственият, който не можеше да се справи по-добре, е брат ми. Първо място е най-добре. Състезанието беше по-трудно от вчера, защото трасето бе по-сложно и теренът бе по-твърд", обясни младата надежда на българския женски сноуборд.

Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско
Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

"На брат ми нямаше какво да му кажа, той се спусна перфектно. Единствено го гушнах и му казах, че го обичам. Не се възприемам като нещо по-специално, просто съм научена правилно. Да, бърза съм, да, най-малка съм и никой досега не е влизал в световния спорт на тази възраст, но гледам на себе си като едно нормално момиче. Не се чувствам специална, аз съм като другите деца, просто се справям добре с това, което правя", добави тя.

"От състезанието днес най-много ми хареса полуфиналът между Радо и Тери. Нямаше значение кой ще победи, тъй като единият отиваше на финал и имаме сигурен медал за България. Тери би, но нямаше да се радвам по-малко, ако Радо бе спечелил. Тери взе и големия финал, но аз вече съм свикнала с победите му на световни първенства. Всички лоши мисли заради моето лошо каране се изпариха от главата ми. Той се представи много добре във финала по по-лошото трасе. Той ми е помагал и ми е отъпквал пътечката. Ние имаме сходна техника, той ми показва много неща", каза още Замфирова.

Тя бе попитана и с каква нагласа ще отиде на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които ще бъдат първи за нея.

"На Олимпиадата, както и на всяко друго състезание, отивам да печеля, а не да губя. Нямам очаквания. Отивам да карам бързо и се надявам да се представя добре. Лошото е, че съм сама и всичко е на моите рамене. При момчетата е по-лесно - те имат силен отбор - Радо, Тери, Сашко Кръшняк. Другите момчета също бутат. Дори и един да падне, остават другите. А аз съм сама. Но щом Радо години наред се е справял сам, вярвам, че и аз ще го направя", завърши тийнейджърката.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 27173
  • 21
Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:35
  • 1771
  • 0
Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:22
  • 2102
  • 2
Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

  • 18 яну 2026 | 12:37
  • 4473
  • 3
Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

  • 18 яну 2026 | 11:52
  • 2192
  • 0
Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

  • 18 яну 2026 | 11:07
  • 1892
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 27173
  • 21
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 26685
  • 33
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 18168
  • 11
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 45665
  • 54
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 13157
  • 20
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 6406
  • 5