Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

  • 17 яну 2026 | 15:02
  • 912
  • 1
Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

Малена Замфирова се класира четвърта в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Младата българка започна с убедителна победа срещу китайката Гун Найин, а след това на четвъртфиналите се справи и с канадката Орели Моасон.

В полуфиналите дупка в трасето попречи на 16-годишната Замфирова да запише победа срещу Рамона Терезия Хофмайстер.

В малкия финал българката падна още в началото на съревнованието с носителката на Световната купа Цубаки Мики и остана четвърта.

Победителка, както и в двата старта миналата година, стана германката Рамона Терезия Хофмайстер. В големия финал тя победи Александра Крол-Валас от Полша.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Зимни спортове

Никол Делаго грабна първа победа в кариерата си в спускането в Тарвизио

Никол Делаго грабна първа победа в кариерата си в спускането в Тарвизио

  • 17 яну 2026 | 13:48
  • 1238
  • 0
Александър Кръшняк: Леко закъснение и неравност ме лишиха от финала

Александър Кръшняк: Леко закъснение и неравност ме лишиха от финала

  • 17 яну 2026 | 12:15
  • 1427
  • 0
Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията в Банско

Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията в Банско

  • 17 яну 2026 | 12:14
  • 2092
  • 0
Малена Замфирова с трето време в квалификацията в Банско

Малена Замфирова с трето време в квалификацията в Банско

  • 17 яну 2026 | 12:09
  • 1583
  • 0
Победа за Домен Превц в първото състезание в Сапоро

Победа за Домен Превц в първото състезание в Сапоро

  • 17 яну 2026 | 11:56
  • 832
  • 0
Лидерът в НХЛ Колорадо с неочаквано поражение от Нашвил

Лидерът в НХЛ Колорадо с неочаквано поражение от Нашвил

  • 17 яну 2026 | 08:56
  • 513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

  • 17 яну 2026 | 15:37
  • 13136
  • 19
ЦСКА 0:0 Млада Болеслав, греда за "червените"

ЦСКА 0:0 Млада Болеслав, греда за "червените"

  • 17 яну 2026 | 15:30
  • 10032
  • 16
Манчестър Юнайтед 0:0 Манчестър Сити: спасяване след спасяване на Донарума

Манчестър Юнайтед 0:0 Манчестър Сити: спасяване след спасяване на Донарума

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 8661
  • 69
Реал Мадрид 0:0 Леванте, отчайващо полувреме за "белите"

Реал Мадрид 0:0 Леванте, отчайващо полувреме за "белите"

  • 17 яну 2026 | 15:00
  • 7495
  • 15
Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

  • 17 яну 2026 | 15:09
  • 2414
  • 4
ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 43400
  • 57