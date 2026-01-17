Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

Малена Замфирова се класира четвърта в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Младата българка започна с убедителна победа срещу китайката Гун Найин, а след това на четвъртфиналите се справи и с канадката Орели Моасон.

В полуфиналите дупка в трасето попречи на 16-годишната Замфирова да запише победа срещу Рамона Терезия Хофмайстер.

В малкия финал българката падна още в началото на съревнованието с носителката на Световната купа Цубаки Мики и остана четвърта.

Победителка, както и в двата старта миналата година, стана германката Рамона Терезия Хофмайстер. В големия финал тя победи Александра Крол-Валас от Полша.

Снимки: Startphoto