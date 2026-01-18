Страсбург се върна на победния път в Лига 1

Отборът на Страсбург победи Метц с 2:1 в първия мач от неделния ден от 18-ия кръг на Лига 1. Така елзасци прекъснаха серията си от пет мача в първенството без успех.

Крайният резултат бе постигнат още през първото полувреме. Страсбург поведе чрез Диего Морейра в 12-ата минута, десетина минути по-късно гостите изравниха с попадение на Готие Аин от дузпа. В края на първата част Гела Дуе центрира, а националът на Кот д'Ивоар Маршъл Годо с глава отбеляза победното попадение за Страсбург. След почивката голям пропуск за домакините направи парагвайският халф Хулио Енсисо.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✅ Gary O'Neil wins his first Ligue 1 match as manager of Strasbourg! 🔵⚪️ pic.twitter.com/pVVTxCEcyb — EuroFoot (@eurofootcom) January 18, 2026

Това беше успешен шампионатен дебют за новия треньор на Страсбург Гари О'Нийл. С победата тимът събра 27 пункта и се изкачи на седмо място в класирането, като изпревари Тулуза. След шестия си пореден мач без победа в първенството Метц все още е на последната позиция в подреждането, макар и с равни точки с предпоследния Оксер - 12.

Следвай ни:

Снимки: Imago