Париж ФК преговаря с Един Джеко

Париж ФК преговаря с босненския ветеран Един Джеко, пише вестник "Екип". Днес френският клуб представи халфа Маршъл Мунеци, който идва под наем от английския Уулвърхямптън, но привличането на тарана Джеко, преминал през Манчестър Сити, Интер и Рома, би бил истински удар за новака в Лига 1.

39-годишният Един Джеко в момента е футболист на Фиорентина, който е на 18-о място в Серия А. Босненецът има само два гола през настоящия сезон за "виолетовите", но през миналата кампания отбеляза 21 попадения в 53 мача във всички турнири за турския гранд Фенербахче.

Един Джеко не е единственият вариант за централен нападател на Париж ФК, като актуален бе Сидики Шериф от Анже, който обаче е постигнал съгласие с Кристъл Палас, а се обсъжда и привличането на Людовик Айорк от Брест.

