Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Париж ФК
  3. Париж ФК преговаря с Един Джеко

Париж ФК преговаря с Един Джеко

  • 16 яну 2026 | 18:21
  • 542
  • 0
Париж ФК преговаря с Един Джеко

Париж ФК преговаря с босненския ветеран Един Джеко, пише вестник "Екип". Днес френският клуб представи халфа Маршъл Мунеци, който идва под наем от английския Уулвърхямптън, но привличането на тарана Джеко, преминал през Манчестър Сити, Интер и Рома, би бил истински удар за новака в Лига 1.

39-годишният Един Джеко в момента е футболист на Фиорентина, който е на 18-о място в Серия А. Босненецът има само два гола през настоящия сезон за "виолетовите", но през миналата кампания отбеляза 21 попадения в 53 мача във всички турнири за турския гранд Фенербахче.

Един Джеко не е единственият вариант за централен нападател на Париж ФК, като актуален бе Сидики Шериф от Анже, който обаче е постигнал съгласие с Кристъл Палас, а се обсъжда и привличането на Людовик Айорк от Брест

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

  • 16 яну 2026 | 13:52
  • 1608
  • 2
Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

  • 16 яну 2026 | 13:24
  • 4108
  • 3
Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

  • 16 яну 2026 | 12:54
  • 4965
  • 1
Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

  • 16 яну 2026 | 12:25
  • 5353
  • 5
Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

  • 16 яну 2026 | 11:55
  • 1332
  • 2
Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

  • 16 яну 2026 | 11:06
  • 2547
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 23727
  • 69
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 9872
  • 9
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 21378
  • 43
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 12901
  • 4
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 26522
  • 42
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 22627
  • 15