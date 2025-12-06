Популярни
  Олимпик (Варна) смаза Светкавица

Олимпик (Варна) смаза Светкавица

  • 6 дек 2025 | 18:07
  • 332
  • 0
Олимпик (Варна) смаза Светкавица

Олимпик (Варна) разби гостуващия му Светкавица (Търговище) с 11:0 в последен за двата отбора мач от есенния полусезон. Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига. До почивката, пет пъти влезе топката в мрежата на търговищкия тим. По два пъти в двубоя вкараха Александър Гроздев и влезлия като резерва Любослав Апостолов. По веднъж се разписаха Михаел Николов, Никола Стоянов, Юксел Алиев, Тодор Колев, Димитър Колев, близнаците Иван Димитров и Георги Димитров.

Снимка: Ф.К.Олимпик Варна – фейсбук

