НИКОЛА ЦОЛОВ ЗА УСПЕШНИЯ СИ ДЕБЮТ ВЪВ ФОРМУЛА 2 И БЪДЕЩИТЕ СИ ЦЕЛИ
  Sportal.bg
  Олимпик (Варна)
  • 18 дек 2025 | 09:50
  • 146
  • 0
Олимпик (Варна) договори шест контроли, иска още една

На 5 януари следващата година, Олимпик (Варна) започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича във Варна. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

18 януари: Олимпик (Варна) - Черно море U17 (Варна)

24 януари: Олимпик (Варна) – търси съперник

26-27 януари: Олимпик (Варна)Спартак II (Варна)

31 януари: Олимпик (Варна) - Ботев (Нови пазар)

7 февруари: Олимпик (Варна) - Черно море II (Варна)

14 февруари: Олимпик (Варна) - Аксаково (Аксаково)

18 февруари: Олимпик (Варна) - Спартак II (Плевен)

