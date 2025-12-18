Олимпик (Варна) договори шест контроли, иска още една

На 5 януари следващата година, Олимпик (Варна) започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича във Варна. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Живко Бояджиев за дебютния полусезон на Олимпик (Варна)
Програмата за контролите:
18 януари: Олимпик (Варна) - Черно море U17 (Варна)
24 януари: Олимпик (Варна) – търси съперник
26-27 януари: Олимпик (Варна) – Спартак II (Варна)
31 януари: Олимпик (Варна) - Ботев (Нови пазар)
7 февруари: Олимпик (Варна) - Черно море II (Варна)
14 февруари: Олимпик (Варна) - Аксаково (Аксаково)
18 февруари: Олимпик (Варна) - Спартак II (Плевен)