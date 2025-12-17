Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Живко Бояджиев за дебютния полусезон на Олимпик (Варна)

Живко Бояджиев за дебютния полусезон на Олимпик (Варна)

  • 17 дек 2025 | 17:33
  • 480
  • 1
Живко Бояджиев за дебютния полусезон на Олимпик (Варна)

Дебютантът Олимпик (Варна) финишира на десето място след първия си полусезон в Североизточната Трета лига.

Треньорът му Живко Бояджиев направи равносметката пред Sportal.bg.

„Отчитаме като положително представянето ни в първата половината на настоящия сезон. Дебютант сме, а футболистите ни са млади без опит. Показахме силни игри, което е доказателство, че решението ни да се доверим на потенциала на тези момчета е правилно. Разбира се, в някои периоди бяхме и на другата крайност – липсата на опит доведе до доста елементарни грешки. За това и загубихме много точки. Но амплитудите в представянето са неминуеми. Този преход изисква време и търпение – не може да бъде съкратен, а просто трябва да си протече естествено. Футболистите ни вече усетиха за какво става въпрос и може да им е по-лесно. Но пък и съперниците ни опознаха. Предстои ни трудна пролет, но друго и не сме очаквали“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

  • 17 дек 2025 | 13:34
  • 8828
  • 20
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 38422
  • 46
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 9633
  • 1
Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 11:43
  • 4270
  • 3
Севлиево започва подготовка на Йордановден

Севлиево започва подготовка на Йордановден

  • 17 дек 2025 | 10:35
  • 1172
  • 2
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 10411
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 12790
  • 1
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 38422
  • 46
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 38099
  • 68
ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 1169
  • 1
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 10411
  • 5
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3911
  • 1