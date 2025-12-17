Живко Бояджиев за дебютния полусезон на Олимпик (Варна)

Дебютантът Олимпик (Варна) финишира на десето място след първия си полусезон в Североизточната Трета лига.

Треньорът му Живко Бояджиев направи равносметката пред Sportal.bg .

„Отчитаме като положително представянето ни в първата половината на настоящия сезон. Дебютант сме, а футболистите ни са млади без опит. Показахме силни игри, което е доказателство, че решението ни да се доверим на потенциала на тези момчета е правилно. Разбира се, в някои периоди бяхме и на другата крайност – липсата на опит доведе до доста елементарни грешки. За това и загубихме много точки. Но амплитудите в представянето са неминуеми. Този преход изисква време и търпение – не може да бъде съкратен, а просто трябва да си протече естествено. Футболистите ни вече усетиха за какво става въпрос и може да им е по-лесно. Но пък и съперниците ни опознаха. Предстои ни трудна пролет, но друго и не сме очаквали“.