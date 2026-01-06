Сборът на Олимпик (Варна) е в 20:00 часа (програмата за контролите)

Тази вечер в 20:00 часа, Олимпик (Варна) започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. 25 футболисти ще се включат в първото занимание. Тренировъчният процес ще протича във Варна. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
18 януари: Олимпик (Варна) - Черно море U17 (Варна)
25-27 януари: Олимпик (Варна) – Спартак II (Варна)
31 януари: Олимпик (Варна) - Ботев (Нови пазар)
7 февруари: Олимпик (Варна) - Черно море II (Варна)
14 февруари: Олимпик (Варна) - Аксаково (Аксаково)
18 февруари: Олимпик (Варна) - Спартак II (Плевен)