  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  Пирин стартира подготовка с 20 футболисти пред погледа на новия собственик

Пирин стартира подготовка с 20 футболисти пред погледа на новия собственик

  • 12 яну 2026 | 16:09
  • 694
  • 1
Пирин стартира подготовка с 20 футболисти пред погледа на новия собственик

Отборът на Пирин стартира зимна подготовка. На първото занимание присъства и новият собственик Адриан Юриев, както и много футболни хора и фенове.

Пирин има нов собственик
Пирин има нов собственик

Старши треньорът Манол Занев изведе 20 футболисти на тренировката. Утре към тима ще се присъедини и Николай Бодуров. Той обаче няма да бъде играещ помощник-треньор, а само футболист.

Подготовката по традиция ще протече при местни условия. Новите са Георги Коричков, който идва от Вихрен, както и Наско Цеков, който бе привлечен от дубъла на ЦСКА. Завърнаха се и Борислав Смилянски от Вихрен и Мартин Георгиев от Берое. Помощник на Занев ще е Велко Георгиев.

Очакват се и още нови футболисти до края на седмицата.

