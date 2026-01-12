Пирин стартира подготовка с 20 футболисти пред погледа на новия собственик

Отборът на Пирин стартира зимна подготовка. На първото занимание присъства и новият собственик Адриан Юриев, както и много футболни хора и фенове.

Старши треньорът Манол Занев изведе 20 футболисти на тренировката. Утре към тима ще се присъедини и Николай Бодуров. Той обаче няма да бъде играещ помощник-треньор, а само футболист.



Подготовката по традиция ще протече при местни условия. Новите са Георги Коричков, който идва от Вихрен, както и Наско Цеков, който бе привлечен от дубъла на ЦСКА. Завърнаха се и Борислав Смилянски от Вихрен и Мартин Георгиев от Берое. Помощник на Занев ще е Велко Георгиев.



Очакват се и още нови футболисти до края на седмицата.