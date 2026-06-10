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Четири зони за използване на активната аеродинамика в Барселона

  • 10 юни 2026 | 16:01
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След като активната аеродинамика на колите във Формула 1 не беше използвана изобщо в хода на уикенда за Гран При на Монако миналата седмица, тя отново ще бъде разрешена в Гран При на Барселона тази седмица.

На пистата „Каталуния“ пилотите ще имат общо четири зони, в които ще могат да използват подвижните крила на своите коли. Две от тези зони, на старт-финалната права и на правата между завои 9 и 10, практически дублират DRS зоните, които се използваха на испанското трасе в периода 2013-2025.

Към тях сега се добавят две зони, като първата от тях е разположена на правата между завои 3 и 4. Последната зона ще е разположена на отсечката между завои 5 и 7, която включва и чупката, обозначена като завой 6.

Засичането на разликите между пилотите, които ще определят използването на режима за изпреварване в състезанието, ще се случва на влизането в предпоследния 13-ти завой. Самото използване на режима за изпреварване ще бъде разрешено от малко преди последната крива на пистата „Каталуния“.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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