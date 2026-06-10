Хорхе Мартин отнесе очаквано наказание след мелето в Унгария

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин очаквано беше наказан от стюардите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта след мелето, което предизвика в първия завой на неделната Гран При на Унгария.

Испанският пилот на Априлия допусна много сериозна грешка в спирането за първата крива на „Балатон Парк“ и загуби изцяло контрол върху мотора си. Той се вряза в колоната пред него, събаряйки общо четирима пилоти със себе си, включително своя съотборник Марко Бедзеки и Раул Фернандес от екипа на Тракхаус Априлия. Жертви в този инцидент станаха още Фабио Ди Джанантонио и Фермин Алдегер, като единствен Ди Джанантонио успя да се върне на борда на своята машина и да продължи участието си в състезанието, в което завърши 12-ти.

Напълно логично инцидентът беше разгледан след финала и очаквано стюардите прецениха, че Мартин носи пълната вина за случилото се. Поради тази причина те решиха да накажат испанеца с двойно преминаване през дългата обиколка за следващото му състезание в MotoGP. По програма това трябва да е Гран При на Чехия в Бърно в края на следващата седмица.

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Снимки: Gettyimages