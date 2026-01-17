Калоян Балабанов: Отборът показа огромно желание за успех

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) е първият финалист в турнира за efbet Купа на България 2026, след като се наложи над вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (27:25, 25:20, 17:25, 25:21).

"Ключът към победата беше отборната игра. Отборът показа огромно желание за успех. Успяхме да се сплотим още повече като тим в последните дни. Нека по-добрият между ЦСКА и Пирин да победи", каза капитанът на Нефтохимик Калоян Балабанов след победата.

Снимки: Владимир Иванов