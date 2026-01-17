Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Калоян Балабанов: Отборът показа огромно желание за успех

Калоян Балабанов: Отборът показа огромно желание за успех

  • 17 яну 2026 | 20:05
  • 212
  • 0

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) е първият финалист в турнира за efbet Купа на България 2026, след като се наложи над вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (27:25, 25:20, 17:25, 25:21).

Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив
Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

"Ключът към победата беше отборната игра. Отборът показа огромно желание за успех. Успяхме да се сплотим още повече като тим в последните дни. Нека по-добрият между ЦСКА и Пирин да победи", каза капитанът на Нефтохимик Калоян Балабанов след победата.

Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор
Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор
 Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби
Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби
Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

  • 17 яну 2026 | 19:35
  • 587
  • 0
Полуфинал №2 на efbet Купа на България: Пирин 2:1 ЦСКА! Следете ТУК!

Полуфинал №2 на efbet Купа на България: Пирин 2:1 ЦСКА! Следете ТУК!

  • 17 яну 2026 | 20:28
  • 2066
  • 0
Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби

Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби

  • 17 яну 2026 | 19:25
  • 719
  • 0
Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

  • 17 яну 2026 | 18:51
  • 1894
  • 1
Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

  • 17 яну 2026 | 18:47
  • 690
  • 1
Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

  • 17 яну 2026 | 17:54
  • 7076
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 67134
  • 148
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 65297
  • 141
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 57766
  • 127
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 8594
  • 4
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 36598
  • 59
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 15928
  • 24