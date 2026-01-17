Полуфинал №1 на efbet Купа на България 2026: Локомотив 0:2 Нефтохимик! Следете ТУК!

Популярни
Левски с първа загуба на лагера в Турция - на живо след 1:2 срещу сръбския Войводина
  • 17 яну 2026 | 17:00
  • 2380
  • 0

На повторение на полуфинала за Суперкупата на България ще се насладят зрителите в "Арена СамЕлион". Един срещу друг в първия полуфинал за efbet Купа на България 2026 излизат Локомотив Авиа (Пловдив) и Нефтохимик 2010 (Бургас).

В битката за Суперкупата пловдивчани, водени от Найден Найденов, надиграха противника с 3:0 гейма.

В четвъртфиналите Локомотив победи категорично Монтана, а Нефтохимик спечели сблъсъка с Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 гейма.

Двубоят наблюдава на живо селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини в компанията на своя помощник Франческо Кадеду.

Двубоят стартира напълно равностойно до 6:6. Атака на Ади Османович от зона 2 по правата и 9:9. Ас на Кирил Колев и Локомотив поведе с 11:9. Блокада на Ивайло Дамянов спря атака на Рикардо Жуниор - 13:11. Ас на Кристиян Алексов направи резултата 15:12. Трfйна блокада срещу атака на Калоян Балабанов и 18:14. Тодор Вълчев атакува в аут - 18:17. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Атака на Рикардо Жуниор и равенство при 19:19. Атака на Жулиен Георгиев по правата от зона 2 и 21:20. Мощна атака на Ади Османович и 21:21. Ивайло Дамянов атакува в центъра за 22:21. Мрежа на Тодор Вълчев и ново равенство при 23:23. Ади Османович атакува мощно по блокадата за 24:24. Атака на Жулиен Георгиев изведе пловдивчани до второ геймбол при 25:24. Блокаут на Калоян Балабанов и 25:25. Мощна атака на Ади Османович и Нефтохимик стигна до първи геймбол при 26:25. Единична блокада на Стефан Чавдаров донесе успеха на Нефтохимик в първата част с 27:25.

Пайп на Рикардо Жуниор изведе Нефтохимик до 3:5 в началото на втората част. Дмитро Долгополов остави без блокада Ади Османович и 5:5. Рикрадо Жуниор атакува успешно за 9:9. Атака на Калоян Балабанов изведе Нефтохимик напред с 11:10. Троен блок спря атака на Жулиен Георгиев и бургазлии поведоха с 15:13. Ас на Кристиян Алексов и равенство при 15:15. Рикардо Жуниор атакува мощно по блокадата за 18:16. Бургазлии поведоха с 4 точки при 22:18. Рикардо Жуниор атакува с мощ и изведе Нефтохимик до успех във втората част с 25:20.

Два поредни аса на Рикардо Жуниор и Нефтохимик поведе с 2:0 в началото на третата част. Блокада спря атака на Ади Османович и Локомотив поведе с 3:2. Дълго разиграване бе завършено от мощна атака на Жулиен Георгиев по правата от зона 2 за 4:2. Вицешампионите записаха 5-а поредна точка след неразбирателство на бургазлии - 5:2. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Локомотив поведе с 5 точки при 8:3. Любослав Телкийски се появи в игра за бургазлии. Жулиен Георгиев атакува мощно за 11:5. Тодор Вълчев завърши най-дългото разиграване в двубоя 13:6. Веднага след това Тодор Вълчев и Рикардо Жуниор влязоха в словесен спор и веднага получиха жълти картони от първия съди Добромир Добрев. Димитър Василев замени Рикардо Жуниор. Ас на Ади Османович. Локомотив дръпна със 7 точки при 17:10.

Полуфинал №1 на efbet Купа на България 2026:
ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:2 (25:27, 20:25, 19:14)
ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков, Жулиен Георгиев, Тодор Вълчев, Кристиян Алексов, Ивайло Дамянов, Кирил Колев - Мартин Иванов-либеро (Димитър Дулчев)
Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
НЕФТОХМИК: Дмитро Долгополов, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев - Симеон Добрев-либеро (Ясен Петров-либеро, Любослав Телкийски, Димитър Василев)
Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

Снимки: Владимир Иванов

