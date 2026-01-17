Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби

Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби

  • 17 яну 2026 | 19:25
  • 709
  • 0

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) е първият финалист в турнира за efbet Купа на България 2026, след като се наложи над вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (27:25, 25:20, 17:25, 25:21).

Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив
Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

"Не успяхме днес. Днес и шансът и всичко останало, защото играхме равностойно и двата отбора, беше на тяхна страна. Мога да кажа, че разковничето беше и в първия гейм, където водехме и два пъти имахме шанс да го затворим. От там като го загубихме, им дадохме и крила още повече. Те може би изиграха най-силния си мач от началото на първенството, дадоха всичко от себе си. Както казах и вчера, няма фаворити, всеки се бори, всички отбори са равностойни и просто днес те ни надиграха", сподели наставникът на Локомотив Найден Найденов пред камерата на Sportal.bg след мача.

Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор
Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

"Да, върнахме се в мача. Това показва, че отборът има характер. Успяхме да спечелим третия, водихме и в четвъртия гейм, имахме и 2 контри, с които да поведем с 3 точки, но не успяхме да ги направим и естествено, след като не успеем от 3 да направиш поне една, се стигна да обрата. Нормално е момчетата да са разочаровани, не съм разговарял все още с тях. Нормално е да са разочаровани, но такъв е спорта - някой път губиш. Не си някакъв супер отбор, за да съжаляваш, днес просто те успяха да ни победят."

"Повтарям постоянно, че силите на водещите отбори са изравнени. Ние побеждаваме, защото играем мобилизирано всеки мач, добре сме подготвени и физически, и тактически, имаме и страхотен колектив, но разликата не е някаква огромна, както е имало години, в които определен отбор е с разлика над другите", каза още треньорът на пловдичани.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

  • 17 яну 2026 | 19:35
  • 582
  • 0
Полуфинал №2 на efbet Купа на България: Пирин 2:1 ЦСКА! Следете ТУК!

Полуфинал №2 на efbet Купа на България: Пирин 2:1 ЦСКА! Следете ТУК!

  • 17 яну 2026 | 20:28
  • 2035
  • 0
Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

  • 17 яну 2026 | 18:51
  • 1862
  • 1
Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

  • 17 яну 2026 | 18:47
  • 688
  • 1
Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

  • 17 яну 2026 | 17:54
  • 7074
  • 5
България U18 не успя срещу Турция на финала на евроквалификацията в София

България U18 не успя срещу Турция на финала на евроквалификацията в София

  • 17 яну 2026 | 17:32
  • 3219
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 67103
  • 148
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 65265
  • 141
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 57717
  • 127
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 8562
  • 4
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 36555
  • 59
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 15892
  • 24