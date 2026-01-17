Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) е първият финалист в турнира за efbet Купа на България 2026, след като се наложи над вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (27:25, 25:20, 17:25, 25:21).

Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

"Не успяхме днес. Днес и шансът и всичко останало, защото играхме равностойно и двата отбора, беше на тяхна страна. Мога да кажа, че разковничето беше и в първия гейм, където водехме и два пъти имахме шанс да го затворим. От там като го загубихме, им дадохме и крила още повече. Те може би изиграха най-силния си мач от началото на първенството, дадоха всичко от себе си. Както казах и вчера, няма фаворити, всеки се бори, всички отбори са равностойни и просто днес те ни надиграха", сподели наставникът на Локомотив Найден Найденов пред камерата на Sportal.bg след мача.

"Да, върнахме се в мача. Това показва, че отборът има характер. Успяхме да спечелим третия, водихме и в четвъртия гейм, имахме и 2 контри, с които да поведем с 3 точки, но не успяхме да ги направим и естествено, след като не успеем от 3 да направиш поне една, се стигна да обрата. Нормално е момчетата да са разочаровани, не съм разговарял все още с тях. Нормално е да са разочаровани, но такъв е спорта - някой път губиш. Не си някакъв супер отбор, за да съжаляваш, днес просто те успяха да ни победят."

"Повтарям постоянно, че силите на водещите отбори са изравнени. Ние побеждаваме, защото играем мобилизирано всеки мач, добре сме подготвени и физически, и тактически, имаме и страхотен колектив, но разликата не е някаква огромна, както е имало години, в които определен отбор е с разлика над другите", каза още треньорът на пловдичани.

Снимки: Владимир Иванов