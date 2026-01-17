Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) е първият финалист в турнира за efbet Купа на България 2026, след като се наложи над вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (27:25, 25:20, 17:25, 25:21).

"Никой не е очаквал, че битката ще е лека. Опитах да подготвя отбора за много тежък двубой, който ще бъде решен в последните точки на всеки гейм. С изключение на третия, така и се получи. Нашият стабилен начален удар отново помогна, за втори пореден ден показваме и много позитивна блокада. Но като цяло отборът игра като отбор, всички заедно. Това се опитах да им предам, да им кажа, че на игрището няма единици. В терена и с тези момчета, които са отвън, ние сме един отбор, едно семейство и мисля, че това е най-важното", коментира треньорът на Нефтохимик Иван Станев пред камерата на Sportal.bg след победата.

"Това, за което работихме, беше да вярваме в нашите възможности. За мен лично те са първо добри характери, а после добри състезатели и добри изпълнители. И аз знаех, че ако това, което подготвим заедно с Айкут Айдън (б.р. статистикът на отбора), се опитат да го изпълняват и го изпълняват на 80%, ще излезем победители. Но да ви кажа честно, първият гейм е показател за нивото на отбора - страхотен волейбол и от двата тима, но тоова е характерът - когато е трудно, тогава да излезеш победител."

"Това, което им казах в началото на третия гейм е, че мачът почва от 0:0, защото имам много богата кариера и знам, че при 2:0 в полуфинал, има едно отпускане. Казах им просто да бъдат максимално концентрирани, защото знаех, че отборът на Локомотив ще започне да изпълнява още по-силен начален удар. Започнахме добре, но след това се получи срив при нас. Знаех, че много трудно можем да се върнем в този гейм и се опитах дадени състезатели да си починат за момент и да бъдат готови за следващия. Така че, при 2:0 можеш да си го позволя, но е важен крайният резултат и тези момчета са на финал."

"След третия гейм им казах, че искам да стоим близко до отбора на Локомотив, защото знаех, че психологическото предимство ще бъде тяхно. Исках до 18-ата точка да сме близко, защото знаех, че след това имаме състезатели, които могат да натиснат в определени ситуации. Така се получи. Това беше разковниче и момчетата се справиха", завърши наставникът на бургазлии.

Снимки: Владимир Иванов