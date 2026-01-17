Хофенхайм взе прекия сблъсък с Байер и влезе в топ 3

Хофенхайм записа важен успех с 1:0 като домакин на прекия си конкурент Байер (Леверкузен) в двубой от 18-ия кръг на Бундеслигата. Така тимът удължи положителната си серия, изразяваща се в три победи и едно реми в последните четири кръга.

Макар и да отстъпваше в притежанието на топката, Хофенхайм отправи доста повече удари от своя съперник. Победният гол дойде още в деветата минута, когато Вутер Бюргер се разписа със страхотен пряк свободен удар от трудна позиция. След това и двата отбора имаха големи възможности за още попадения, но не успяха да ги реализират.

🔵⚪️ What a season Hoffenheim are having. Just beat Leverkusen and currently in position to qualify for the UEFA Champions League! 🇩🇪👏 pic.twitter.com/Y7nzNau3nG — EuroFoot (@eurofootcom) January 17, 2026

С втората си победа през сезона над този съперник, Хофенхайм се изкачи на третото място в класирането с актив от 33 точки, докато Леверкузен остана на шестата позиция със своите 29 пункта след втората си поредна загуба след зимната пауза в първенството.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages