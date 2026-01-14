Популярни
  Байер (Леверкузен)
  2. Байер (Леверкузен)
  Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

  • 14 яну 2026 | 13:45
  • 413
  • 0

Байер (Леверкузен) ще бъде без защитника си Едмонд Тапсоба още няколко седмици, след като той се е завърнал с контузия от участието си в турнира за Купата на африканските нации.

Националът на Буркина Фасо е получил мускулна травма по време на континенталната надпревара, а от пресслужбата на Леверкузен обявиха, че той ще отсъства между 15 и 20 дни. Тапсоба игра във всичките четири мача на страната си, преодолявайки груповата фаза с две победи и едно поражение, но впоследствие отпадна от защитаващия титлата си Кот д'Ивоар след 0:3 на осминафиналите.

Байер заема петото място в Бундеслигата с 29 точки, на 15 зад лидера Байерн (Мюнхен). Следващият мач на тима е гостуване на Хофенхайм в събота.

Снимки: Gettyimages

