Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

Байер (Леверкузен) ще бъде без защитника си Едмонд Тапсоба още няколко седмици, след като той се е завърнал с контузия от участието си в турнира за Купата на африканските нации.

Националът на Буркина Фасо е получил мускулна травма по време на континенталната надпревара, а от пресслужбата на Леверкузен обявиха, че той ще отсъства между 15 и 20 дни. Тапсоба игра във всичките четири мача на страната си, преодолявайки груповата фаза с две победи и едно поражение, но впоследствие отпадна от защитаващия титлата си Кот д'Ивоар след 0:3 на осминафиналите.

ℹ️ Edmond Tapsoba has returned from the Africa Cup of Nations in Morocco with a muscle injury and is expected to be out of action for two to three weeks.



Get well soon, Eddy! 🖤❤️ pic.twitter.com/xjZiwrD5Zb — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 13, 2026

Байер заема петото място в Бундеслигата с 29 точки, на 15 зад лидера Байерн (Мюнхен). Следващият мач на тима е гостуване на Хофенхайм в събота.

