Хофенхайм се разправи с Гладбах само за едно полувреме, Крамарич блесна с хеттрик и паметно постижение

Хофенхайм не остави никакви шансове на Борусия (Мьонхенгладбах) и разби с 5:1 "жребчетата" в мач от 17-тия кръг на Бундеслигата. Четири от попаденията за тима от Зинсхайм паднаха още през първата част, а с хеттрик се отличи легендата на клуба Андрей Крамарич. Вечерта бе наистина паметна за хърватина, след като освен трите гола той стана футболистът от родината си с най-много мачове в Бундеслигата - 302, надминавайки постижението на легендата на Щутгарт Звонимир Солдо.

По този начин Хофе вече има 3 победи в последните си пет мача и се изкачи в топ 5 на класирането, като изпревари с точка Байер (Леверкузен). Гладбах пък инкасира трета загуба в последните си четири двубоя и е на 10-о място.

🎩 Today, Andrej Kramarić becomes the #Croatia international with most @Bundesliga_EN appearances (302), overtaking Zvonimir Soldo, and celebrates in style - with a hat-trick in 5:1 @tsghoffenheim victory over Borussia (M)! 🇭🇷🔥👏#Family #Vatreni❤️‍🔥 https://t.co/zqk18Bhl97 — HNS (@HNS_CFF) January 14, 2026

Хофе получи дузпа в 22-рата минута след преглед с ВАР, който забеляза нарушение в наказателното поле на гостите. От бялата точка Андрей Крамарич бе точен и откри – 1:0 за домакините. Няколко минути по-късно Тим Лемперле удвои за тима от Зинсхайм след асистенция на таланта на тима Фисник Аслани. В продължението на първата част пък „жребчетата“ окончателно рухнаха. Аслани провря топката зад защитата на домакините, а Крамарич елегантно я чукна покрай Мориц Николас за 3:0. Само няколко минути по-късно хърватинът оформи своя хеттрик с много красив прехвърлящ удар от труден ъгъл – 4:0.

Втората част логично до голяма степен се доиграваше, като Борусия все пак успя да вкара почетен гол в 69-ата минута, дело на резервата Шуто Макино. Хофе обаче отново си върна преднината от четири попадения, след като току-що влезлия Макс Мьоерщет с глава оформи крайното 5:1.

