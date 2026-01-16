Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Отложеният мач между Хамбургер и Байер (Леверкузен) също бе пренасрочен

Отложеният мач между Хамбургер и Байер (Леверкузен) също бе пренасрочен

  • 16 яну 2026 | 17:33
  • 266
  • 0
Отложеният мач между Хамбургер и Байер (Леверкузен) също бе пренасрочен

Мачът от 17-ия кръг на Бундеслигата между Хамбургер ШФ и Байер (Леверкузен) беше пренасрочен за 4 март, съобщиха от Германската футболна лига.

Двубоят беше отменен във вторник с кратко предизвестие часове преди началото от съображение за сигурност, свързани с покрива на стадиона заради зимната обстановка.

Срещата не може да се проведе по-рано от 4 март, тъй като Байер (Леверкузен) участва в Шампионската лига и в турнира за Купата на Германия.

Други два други мача, отменени миналия уикенд - Санкт Паули срещу РБ Лайпциг и Вердер (Бремен) срещу Хофенхайм, вече бяха пренасрочени за 27 януари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

  • 16 яну 2026 | 13:52
  • 1407
  • 2
Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

  • 16 яну 2026 | 13:24
  • 3953
  • 3
Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

  • 16 яну 2026 | 12:54
  • 4676
  • 1
Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

  • 16 яну 2026 | 12:25
  • 4932
  • 5
Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

  • 16 яну 2026 | 11:55
  • 1227
  • 2
Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

  • 16 яну 2026 | 11:06
  • 2417
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 21107
  • 57
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 6682
  • 6
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 17319
  • 38
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 10691
  • 3
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 24779
  • 41
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 18976
  • 12