Отложеният мач между Хамбургер и Байер (Леверкузен) също бе пренасрочен

Мачът от 17-ия кръг на Бундеслигата между Хамбургер ШФ и Байер (Леверкузен) беше пренасрочен за 4 март, съобщиха от Германската футболна лига.

Двубоят беше отменен във вторник с кратко предизвестие часове преди началото от съображение за сигурност, свързани с покрива на стадиона заради зимната обстановка.

Срещата не може да се проведе по-рано от 4 март, тъй като Байер (Леверкузен) участва в Шампионската лига и в турнира за Купата на Германия.

Други два други мача, отменени миналия уикенд - Санкт Паули срещу РБ Лайпциг и Вердер (Бремен) срещу Хофенхайм, вече бяха пренасрочени за 27 януари.

Снимки: Imago