Алегри: Трябва да се върнем към победите у дома

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри изрази надежда, че тимът ще запише победа на своя стадион в утрешния мач срещу Лече. В последните си три домакинства “росонерите” постигнаха успех с 3:0 над Верона, но и две ремита 2:2 със Сасуоло и 1:1 с Дженоа.

“Преди всичко, моите най-дълбоки съболезнования за семейство Комисо. Футболът загуби спортен човек, който имаше голяма страст. Той направи толкова добри неща за Фиорентина. Лече идват от две отлични представяния, особено срещу Интер. Те страдаха, когато беше необходимо, и не допуснаха твърде много положения. В последните ни три домакинства направихме две ремита и спечелихме веднъж. Трябва да се върнем към победите у дома и да надградим върху успеха над Комо.

Страхиня Павлович надали ще участва в мача. Довчера той не можеше да играе с глава. Сантиаго Хименес все още е аут, а останалите са горе-долу добре. Утре ще има някои промени, защото ще бъде четвъртият ни двуой за две седмици. Важното е да имаме отборен дух и желание да постигнем целта. Това трябва да е ясно за всички: дори и да не играем добре в мачовете, нужно е да постигнем резултат. Важно е да знаем как да разчитаме играта.

Да, мачът с Комо беше важен, особено за да останем в борбата за топ 4. След утрешната среща ни предстоят три поредни гостувания, които ще завършат серията от три домакинства и шест визити. Така че ще трябва да побеждаваме с добро представяне, стартирайки от утре. Срещу Комо стана добър мач, в който двата тима интерпретираха играта различно. Майк Менян беше ключов за нас. Знаехме, че Комо е труден съперник. Всичко може и трябва да бъде подобрено.

Необходимо е да се изправим срещу Лече с фокус и решителност. Те имат технични и бързи играчи в предни позиции. Ще се наложи да сме организирани, конкретни и компактни. Дори не знам кои ще са титулярите. Днес ще видя как е отборът и кой се е възстановил най-добре. Рафаел Леао беше ключов, но щом превъзмогне проблемите си с адукторите, той може и трябва да се справя много по-добре. Никлас Фюлкруг също се справи доста добре. Днес трябва да реша кой е във форма, на разположение и в топ физическа кондиция. Смените ще са важни, като в Комо бяха решителни. Не, че ги уцелвам, а просто момчетата са на разположение на съотборниците си”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

