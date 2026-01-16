Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Менян ни остави в мача

Алегри: Менян ни остави в мача

  • 16 яну 2026 | 02:59
  • 351
  • 0

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри остана доволен след успеха с 3:1 в гостуването на Комо. Тимът му обаче мина през доста трудни моменти и трябваше да прави обрат. Наставникът специално похвали вратаря Майк Менян, който със своите спасявания остави "росонерите" в мача.

„Започнахме с четирима халфове при владеене на топката, опитвайки се да създадем повече линии за пас с Фофана. След като допуснахме гол обаче, загубихме единството си и поехме доста рискове при техните извеждащи подавания и контраатаки. Тогава Менян ни остави в мача. След като изравнихме срещу силен отбор като Комо, който играе много добре и може да бъде опасен, преминах към трима в атака. Но след като обърнахме резултата и поведохме, се върнах към първоначалната схема. Имахме и други шансове, както и Комо. Този отбор е много издръжлив и искаше победата на всяка цена“, започна Алегри.

Имаше известно напрежение около дузпата, тъй като Рафаел Леао изглеждаше готов да я изпълни, но Алегри от скамейката нареди това да направи Нкунку. Леао също изглеждаше леко объркан при смяната на системата.

„Исках да дам на Леао малко повече свобода по-близо до Нкунку, а след това да разширим играта по крилата при владеене на топката. Вярно е, че той искаше да изпълни дузпата, той също е специалист, но в този момент почувствах, че Нкунку трябва да го направи. Чух как половината стадион избухна в радост и се уплаших, че е пропуснал, но после видях как тези на моята скамейка празнуват“, обясни специалистът.

Никлас Фюлкруг влезе като резерва, въпреки че счупи пръст на крака само преди няколко дни.

„Той влезе с правилния дух, както и останалите. Нека просто кажем, че не е лесно да се играе срещу Комо, а след като изостанеш в резултата, те продължават да създават положения. В онзи етап предпочетох да подсиля халфовата линия, като поставя Леао и Салемакерс по крилата, за да потуша ентусиазма на Комо. Менян ни задържа в мача", завърши наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Уест Хам назначи нов помощник на Еспирито Санто

Уест Хам назначи нов помощник на Еспирито Санто

  • 16 яну 2026 | 00:44
  • 435
  • 0
Бастунов с асистенция при класически успех на Визела

Бастунов с асистенция при класически успех на Визела

  • 16 яну 2026 | 00:30
  • 513
  • 0
Бивш италиански национал предпочете да остане в Мексико, вместо да стане съотборник на Божинов в Пиза

Бивш италиански национал предпочете да остане в Мексико, вместо да стане съотборник на Божинов в Пиза

  • 16 яну 2026 | 00:15
  • 815
  • 0
Валенсия не сгреши по пътя към 1/4-финалите за Купата на краля

Валенсия не сгреши по пътя към 1/4-финалите за Купата на краля

  • 16 яну 2026 | 00:11
  • 561
  • 0
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 14603
  • 134
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 8615
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 17369
  • 111
Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

  • 15 яну 2026 | 22:36
  • 6667
  • 18
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 14603
  • 134
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 8615
  • 21
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 31247
  • 105
След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:31
  • 4860
  • 2