Алегри: Менян ни остави в мача

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри остана доволен след успеха с 3:1 в гостуването на Комо. Тимът му обаче мина през доста трудни моменти и трябваше да прави обрат. Наставникът специално похвали вратаря Майк Менян, който със своите спасявания остави "росонерите" в мача.

„Започнахме с четирима халфове при владеене на топката, опитвайки се да създадем повече линии за пас с Фофана. След като допуснахме гол обаче, загубихме единството си и поехме доста рискове при техните извеждащи подавания и контраатаки. Тогава Менян ни остави в мача. След като изравнихме срещу силен отбор като Комо, който играе много добре и може да бъде опасен, преминах към трима в атака. Но след като обърнахме резултата и поведохме, се върнах към първоначалната схема. Имахме и други шансове, както и Комо. Този отбор е много издръжлив и искаше победата на всяка цена“, започна Алегри.

Имаше известно напрежение около дузпата, тъй като Рафаел Леао изглеждаше готов да я изпълни, но Алегри от скамейката нареди това да направи Нкунку. Леао също изглеждаше леко объркан при смяната на системата.

„Исках да дам на Леао малко повече свобода по-близо до Нкунку, а след това да разширим играта по крилата при владеене на топката. Вярно е, че той искаше да изпълни дузпата, той също е специалист, но в този момент почувствах, че Нкунку трябва да го направи. Чух как половината стадион избухна в радост и се уплаших, че е пропуснал, но после видях как тези на моята скамейка празнуват“, обясни специалистът.

Никлас Фюлкруг влезе като резерва, въпреки че счупи пръст на крака само преди няколко дни.

„Той влезе с правилния дух, както и останалите. Нека просто кажем, че не е лесно да се играе срещу Комо, а след като изостанеш в резултата, те продължават да създават положения. В онзи етап предпочетох да подсиля халфовата линия, като поставя Леао и Салемакерс по крилата, за да потуша ентусиазма на Комо. Менян ни задържа в мача", завърши наставникът.

Снимки: Gettyimages