  Академик Свищов стартира днес (програмата за контролите)

Академик Свищов стартира днес (програмата за контролите)

  • 17 яну 2026 | 08:26
  • 364
  • 0

Днес в 14:00 часа, Академик (Свищов) започва подготовка за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. 20 футболисти ще изведе треньорския щаб, воден от Цветомир Младенов за първо занимание. Сред тях няма да са напусналите Александър Чакъров, Николай Янков, Ивайло Тодоров, Ростислав Данчев и Милен Савов. Целият процес ще протече на базата в крайдунавския град. В хода му, „студентите“ ще играят и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

31 януари: Академик (Свищов)Лудогорец II (Разград)

7 февруари: Академик (Свищов)Бенковски (Исперих)

14 февруари: Академик (Свищов)Партизан (Червен бряг)

22 февруари: Академик (Свищов) – Бенковски (Бяла)

28 февруари: Академик (Свищов)Левски 2007 (Левски)

