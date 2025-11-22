Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Академик (Свищов)
  Академик (Свищов) се измъчи, но елиминира Земеделец за купата на АФЛ

Академик (Свищов) се измъчи, но елиминира Земеделец за купата на АФЛ

  • 22 ное 2025 | 22:50
  • 360
  • 0
Академик (Свищов) се измъчи, но елиминира Земеделец за купата на АФЛ

Академик (Свищов) се наложи като гост над Земеделец 93 (Козловец) с 3:2 във финала на област Велико Търново от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Алекс Чакъров даде преднина на „студентите“ в средата на първото полувреме. Скоро, само за секунди домакините обърнаха резултата в своя полза – 2:1. Кристиян Иванов реализира два пъти за окончателното 2:3.

Освен Академик, в следващия етап продължават Локомотив (Мездра), Ком (Берковица), Бдин (Видин), ФК Троян и Ювентус (Малчика). Шестте отбора ще играят междуобластни квалификации, до излъчване победителя, който ще представлява Северозападна България във финалната фаза на турнира.

