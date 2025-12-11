Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Академик (Свищов)
  3. Кметът на Свищов: Сами няма да можем да финансираме отбора, ако влезе във Втора лига

Кметът на Свищов: Сами няма да можем да финансираме отбора, ако влезе във Втора лига

  • 11 дек 2025 | 16:14
  • 380
  • 0
Кметът на Свищов: Сами няма да можем да финансираме отбора, ако влезе във Втора лига

Община Свищов винаги е финансирала и подпомагала спорта в общината във всички сфери. Това заяви кмета Генчо Генчев на въпрос поставен от гражданин в интернет по време на отчета на втората си година от третия си мандат. Помощ за спорт ще има и през 2026 година, включително и Футболен клуб Академик, категоричен бе Генчев.

"Нека Академик си свърши работата, достигането на върха, което им го пожелавам. Още през изминалата седмица водихме такъв разговор с треньора на Академик да очертаем по какъв начин и как бихме да си бъдем полезни по отношение намиране на допълнително финансиране на футбола“, коментира градоначалникът.

С влизането в по-висока група и разходите стават все по-големи, по-голяма отговорността и издръжката. Сама община Свищов няма да може да се справи, отговорно го заявявам, заяви кметът. Но ще търсим други начини. Генчев заяви, че Общината е почти готова с проекта за втория етап от ремонта на Стадион Академик – на път е да се изчистят неуредени въпроси с регулацията, подаването на документите и града да има модерен стадион.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Радослав Гидженов с висока оценка за представянето си в Лигата на конференциите

Радослав Гидженов с висока оценка за представянето си в Лигата на конференциите

  • 11 дек 2025 | 13:12
  • 897
  • 0
Етър обяви контролите си през зимата

Етър обяви контролите си през зимата

  • 11 дек 2025 | 12:51
  • 1184
  • 0
Етър се раздели с петима футболисти

Етър се раздели с петима футболисти

  • 11 дек 2025 | 12:48
  • 1265
  • 1
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 2900
  • 10
Локо (Горна Оряховица) започва зимна подготовка на 5 януари, ще има пет контроли

Локо (Горна Оряховица) започва зимна подготовка на 5 януари, ще има пет контроли

  • 11 дек 2025 | 11:26
  • 822
  • 0
Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 11942
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Витоша

11-те на Левски и Витоша

  • 11 дек 2025 | 16:24
  • 5148
  • 12
Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 9082
  • 22
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 8840
  • 11
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 1467
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 11788
  • 21
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 2900
  • 10