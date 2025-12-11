Кметът на Свищов: Сами няма да можем да финансираме отбора, ако влезе във Втора лига

Община Свищов винаги е финансирала и подпомагала спорта в общината във всички сфери. Това заяви кмета Генчо Генчев на въпрос поставен от гражданин в интернет по време на отчета на втората си година от третия си мандат. Помощ за спорт ще има и през 2026 година, включително и Футболен клуб Академик, категоричен бе Генчев.

"Нека Академик си свърши работата, достигането на върха, което им го пожелавам. Още през изминалата седмица водихме такъв разговор с треньора на Академик да очертаем по какъв начин и как бихме да си бъдем полезни по отношение намиране на допълнително финансиране на футбола“, коментира градоначалникът.

С влизането в по-висока група и разходите стават все по-големи, по-голяма отговорността и издръжката. Сама община Свищов няма да може да се справи, отговорно го заявявам, заяви кметът. Но ще търсим други начини. Генчев заяви, че Общината е почти готова с проекта за втория етап от ремонта на Стадион Академик – на път е да се изчистят неуредени въпроси с регулацията, подаването на документите и града да има модерен стадион.