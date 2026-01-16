Гергана Топалова достигна до полуфиналите в Буенос Айрес

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставената под номер 7 в схемата българка осъществи обрат и победи представителката на домакините Хустина Мария Гонсалес Даниеле с 6:7(4), 6:1, 6:1. Срещата продължи 2:08 часа.

25-годишната Топалова започна силно и поведе с 5:1 в първия сет, но допусна изравняване при 5:5, след като при 5:3 пропиля три сетбола на собствен сервис. Последва тайбрек, в който българката отстъпи с 4:7 точки. В следващите два сета тя наложи пълен контрол върху играта и ги спечели убедително с по 6:1, за да си осигури място сред най-добрите четири на турнира.

На полуфиналите българката ще се изправи срещу победителката от мача между номер 3 Далила Спитери (Италия) и номер 8 Виктория Родригес (Мексико).

