Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 2551
  • 1

Жребият за тазгодишното издание на Australian Open не бе никак благосклонен към Григор Димитров и отреди за негов съперник в първия кръг чеха Томаш Махач. Битката в Мелбърн стартира на 18 януари, а новият шампион при мъжете ще стане ясен на 1 февруари.

25-годишният чех в момента заева 35-о място в световната ранглиста или 10 места преди Григор. Съперничеството между най-добрия български тенисист и чешкия му колега включва само един мач до момента. На осминафиналите във Виена през 2024 година Махач надделя над Григор след обрат с 6:7(5), 6:4, 6:3.

При победа на старта Димитров може да се изправи срещу още по-високо препятствие във втория кръг. Там евентуално ще го чака Стефанос Циципас, финалист в Мелбърн от 2023 г. Гръцката звезда започва участието си срещу Шинтаро Мочизуки. Въпреки проблемите си в последните месеци, Циципас остава пред българина в ранглистата и е №33. Стефанос завърши с баланс 3-0 на "Юнайтед Къп" и изглеждаше възроден в началото на годината след бурната за него 2025-а, в която изпадна от топ 20 за първи път от 2018 -а насам. Александър Вукич обаче сложи край на обещаващия му старт на сезон 2026, побеждавайки го 6:7(3), 6:7(5) в първия кръг на турнира от категорията АТР 250 в Аделаида

Потенциален съперник на Григор Димитров в третия кръг пък е Лоренцо Музети (Италия), който стартира срещу белгиеца Рафаел Колиньон, победил българина със 7:6 (1), 6:3 на на осминафиналите в Бризбън.

В същата осмина на схемата е и деветият поставен Тейлър Фриц. Най-голямата заплаха в четвъртината на Григор е поставеният под №4 Новак Джокович. Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем започва своя поход срещу Педро Мартинес. В долната половина на схемата е и защитаващият титлата си Яник Синер, който ще играе с Юго Гастон.

В горната №1 в света Карлос Алкарас ще стартира срещу Адам Уолтън, а третият поставен Александър Зверев ще се изправи срещу Габриел Диало.

Следвай ни:

Още от Тенис

Жалко! Томова отпадна на крачка от основната схема

Жалко! Томова отпадна на крачка от основната схема

  • 15 яну 2026 | 06:36
  • 1572
  • 2
Иван Иванов започна с двусетова победа в Манакор

Иван Иванов започна с двусетова победа в Манакор

  • 14 яну 2026 | 20:29
  • 3385
  • 2
Джокович прекрати тренировката си в Австралия заради болки във врата

Джокович прекрати тренировката си в Австралия заради болки във врата

  • 14 яну 2026 | 20:23
  • 8742
  • 2
Гергана Топалова започна с победа на турнир в Буенос Айрес

Гергана Топалова започна с победа на турнир в Буенос Айрес

  • 14 яну 2026 | 18:26
  • 1216
  • 0
Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

  • 14 яну 2026 | 17:59
  • 1530
  • 0
Кузманов отпадна във втори кръг в Глазгоу

Кузманов отпадна във втори кръг в Глазгоу

  • 14 яну 2026 | 17:32
  • 774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 4731
  • 13
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 28632
  • 125
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 7234
  • 1
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 49098
  • 332
Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

  • 15 яну 2026 | 07:23
  • 4662
  • 0