Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Жребият за тазгодишното издание на Australian Open не бе никак благосклонен към Григор Димитров и отреди за негов съперник в първия кръг чеха Томаш Махач. Битката в Мелбърн стартира на 18 януари, а новият шампион при мъжете ще стане ясен на 1 февруари.

25-годишният чех в момента заева 35-о място в световната ранглиста или 10 места преди Григор. Съперничеството между най-добрия български тенисист и чешкия му колега включва само един мач до момента. На осминафиналите във Виена през 2024 година Махач надделя над Григор след обрат с 6:7(5), 6:4, 6:3.

При победа на старта Димитров може да се изправи срещу още по-високо препятствие във втория кръг. Там евентуално ще го чака Стефанос Циципас, финалист в Мелбърн от 2023 г. Гръцката звезда започва участието си срещу Шинтаро Мочизуки. Въпреки проблемите си в последните месеци, Циципас остава пред българина в ранглистата и е №33. Стефанос завърши с баланс 3-0 на "Юнайтед Къп" и изглеждаше възроден в началото на годината след бурната за него 2025-а, в която изпадна от топ 20 за първи път от 2018 -а насам. Александър Вукич обаче сложи край на обещаващия му старт на сезон 2026, побеждавайки го 6:7(3), 6:7(5) в първия кръг на турнира от категорията АТР 250 в Аделаида

Потенциален съперник на Григор Димитров в третия кръг пък е Лоренцо Музети (Италия), който стартира срещу белгиеца Рафаел Колиньон, победил българина със 7:6 (1), 6:3 на на осминафиналите в Бризбън.

В същата осмина на схемата е и деветият поставен Тейлър Фриц. Най-голямата заплаха в четвъртината на Григор е поставеният под №4 Новак Джокович. Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем започва своя поход срещу Педро Мартинес. В долната половина на схемата е и защитаващият титлата си Яник Синер, който ще играе с Юго Гастон.

В горната №1 в света Карлос Алкарас ще стартира срещу Адам Уолтън, а третият поставен Александър Зверев ще се изправи срещу Габриел Диало.