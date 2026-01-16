Елизара Янева е на полуфинал в Манчестър след победа над световната №245

Популярни
  • 16 яну 2026 | 16:31
  • 350
  • 0
Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Манчестър (Англия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка се справи с поставената под номер 2 Катрин Себов (Канада) 1:6, 6:1, 6:4 след 1:56 часа игра.

Янева започна трудно мача и взе само един гейм в първия сет, но във втората част намери играта си, поведе с 5:0 и бързо успя да изравни. Решаващият трети сет беше най-оспорван. 27-годишната Себов, 245-а в световната ранглиста, дръпна с 2:0 след ранен пробив, но българската тийнейджърка, която е със 120 места по-назад в класацията на УТА, взе пет от следващите шест гейма по пътя си към крайната победа.

В спора за място на финала Янева ще играе утре срещу победителката от двубоя между осмата в схемата Аноук Пеетерс (Нидерландия) и представителката на домакините Мика Стоисавлевич.

