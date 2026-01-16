Популярни
  Керкез: Наслаждавам се на футбола си, давам всичко за клуба, мениджъра и отбора

  • 16 яну 2026 | 18:19
  • 589
  • 1
Футболистите на Ливърпул са заредени с енергия и положително настроение от серията от 11 мача без поражение във всички турнири, заяви защитникът Милош Керкез преди срещата с Бърнли през уикенда. Мърсисайдци излизат срещу отбора на Скот Паркър в събота от 17:00 българско време.

"В отбора има позитивизъм и енергия, което е много важно. Нямаме поражение в 11 поредни мача и серията трябва да продължи. Искаме да печелим и се надявам да го направим срещу Бърнли", заяви Керкез, цитиран на клубния уебсайт.

Унгарецът бе титуляр в шест от последните седем мача на Ливърпул и дори получи наградата от привържениците за най-добър срещу Арсенал.

"Радвам се, че играя. Давам всичко за клуба, за треньора и за съотборниците ми. Надявам се да избегна контузиите и да остана във форма възможно най-дълго, защото в момента се наслаждавам на футбола ми", продължи той.

Керкез очаква Бърнли да играе прибрано и отново да затрудни Ливърпул, който спечели първия мач с 1:0.

"Не е лесно да надделееш над отбор, който те чака в собствената му половина. Трябва да играем бързо с топката, да правим двойни подавания, да стреляме от дистанция и да центрираме повече. Работихме през седмицата и се надявам това да ни помогне. Дано да спечелим трите точки", каза още Керкез.

"Сигурен съм, че феновете ще ни подкрепят. Те са нашето гориво и се уморяваме по-бавно, когато играем на нашия стадион. Предстоят ни много трудни мачове, но ги чакаме в добро настроение. Сигурен съм, че всичко ще бъде наред", завърши левият бек на "червените".

