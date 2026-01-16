Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Льоб срещу Екстрьом в битката за третото място

Льоб срещу Екстрьом в битката за третото място

  • 16 яну 2026 | 15:45
  • 244
  • 0
Льоб срещу Екстрьом в битката за третото място

9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб е готов за финалната атака утре, която може да му донесе третото място в крайното класиране на рали “Дакар”. Легендарният френски пилот има пет качвания на подиума в “Дакар” и заедно със съотборника си Насър Ал-Атия утре ще преследват най-големия успех в историята на румънската марка - победа в генералното подреждане за катанеца и третото място за Себ.

Днес Льоб спука две гуми и след финала на етапа заяви, че ще му е трудно да се пребори с универсалния пилот на Форд Матиас Екстрьом, но това не означава, че няма да опита. Разликата между двамата в битката за последното място на подиума е 29 секунди в полза на шведа.

Ал-Атия спечели предпоследния етап, вече е на 105 километра от победата в "Дакар"
Ал-Атия спечели предпоследния етап, вече е на 105 километра от победата в "Дакар"

Днес Екстрьом завърши 4-и в предпоследния етап, а Льоб - 7-и, като Матиас беше 3 минути и 24 секунди по-бърз от французина, което доведе до този аванс от почти половин минута в негова полза. Утре Льоб стартира с 9 минути след Екстрьом, което може да има важно значение за разпределението на силите в последните състезателни километри.

Рики Брабек докосва победата в рали "Дакар" след убийствен предпоследен етап
Рики Брабек докосва победата в рали "Дакар" след убийствен предпоследен етап
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

VR46 е опция за Акоста, но приоритетът ще бъде заводско място в Дукати

VR46 е опция за Акоста, но приоритетът ще бъде заводско място в Дукати

  • 16 яну 2026 | 12:51
  • 385
  • 0
Уилямс избра британец за резервен пилот за сезон 2026

Уилямс избра британец за резервен пилот за сезон 2026

  • 16 яну 2026 | 12:31
  • 834
  • 0
Ред Бул кръщава първия си двигател на Дитрих Матешиц

Ред Бул кръщава първия си двигател на Дитрих Матешиц

  • 16 яну 2026 | 12:14
  • 744
  • 0
Исак Хаджар иска поне една победа през новия сезон

Исак Хаджар иска поне една победа през новия сезон

  • 16 яну 2026 | 12:13
  • 533
  • 0
Форд и Кадилак се скараха още преди началото на сезона

Форд и Кадилак се скараха още преди началото на сезона

  • 16 яну 2026 | 11:49
  • 4987
  • 0
По-малко гуми за тестовете в MotoGP през 2026 година

По-малко гуми за тестовете в MotoGP през 2026 година

  • 16 яну 2026 | 11:40
  • 420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 17785
  • 46
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 2786
  • 4
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 12096
  • 19
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 7305
  • 3
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 22623
  • 36
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 16473
  • 10