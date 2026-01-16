Льоб срещу Екстрьом в битката за третото място

9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб е готов за финалната атака утре, която може да му донесе третото място в крайното класиране на рали “Дакар”. Легендарният френски пилот има пет качвания на подиума в “Дакар” и заедно със съотборника си Насър Ал-Атия утре ще преследват най-големия успех в историята на румънската марка - победа в генералното подреждане за катанеца и третото място за Себ.

Днес Льоб спука две гуми и след финала на етапа заяви, че ще му е трудно да се пребори с универсалния пилот на Форд Матиас Екстрьом, но това не означава, че няма да опита. Разликата между двамата в битката за последното място на подиума е 29 секунди в полза на шведа.

Ал-Атия спечели предпоследния етап, вече е на 105 километра от победата в "Дакар"

Днес Екстрьом завърши 4-и в предпоследния етап, а Льоб - 7-и, като Матиас беше 3 минути и 24 секунди по-бърз от французина, което доведе до този аванс от почти половин минута в негова полза. Утре Льоб стартира с 9 минути след Екстрьом, което може да има важно значение за разпределението на силите в последните състезателни километри.

Рики Брабек докосва победата в рали "Дакар" след убийствен предпоследен етап

Снимки: Imago