Валенсия не сгреши по пътя към 1/4-финалите за Купата на краля

  • 16 яну 2026 | 00:11
Валенсия не допусна изненада и си тръгна с победа от визитата си на Бургос от 1/8-финалите за Купата на краля. "Прилепите" спечелиха с 2:0 и по този начин си гарантираха мястото в следващия кръг на надпреварата.

Гостите поведоха още в 10-ата минута с гол на Рубо с глава след центриране от корнер.

Второто попадение падна в 50-ата минута. Умар Садик се пребори с прекия си пазач в наказателното поле и насочи топкака във вратата за 0:2.

Този резултат стигна на Валенсия да си осигури победата, с която си подпечата мястото на 1/4-финалите и вече чака следващия си съперник.

