Билетите за финала Мароко - Сенегал стигнаха до 900 евро

Цената на билетите за финала на Купата на африканските нации между Мароко и Сенегал в Рабат в неделя стигнаха големи висоти след класирането на домакините на турнира, пишат местните издания.

На паралелния пазар пропускът за място на трибуните върви между 500 и 800 евро и дори повече. Мароканецът, който има три билети от втора категория за финала, ги е обявил официално по 900 евро, като търсенето многократно надвишава предлагането, което води до рекордните цени.

Много мароканци от чужбина се прибират в страната, като най-много обяснимо те са от Франция, където е най-голямата общност, като самолетен билет за отиване и връщане между Париж и Рабат върви около 1000 евро в момента.

Има и хиляди феновете на Сенегал, които искат да гледат мача и се събират в Рабат, който повечето от тях нямат билет за финала и никаква гаранция, че могат да влязат на стадиона.

Снимки: Imago