Арина Сабаленка е доволна от подготовката си за първия "мейджър"

Извънсезонният период на Арина Сабаленка включваше поредица от демонстративни мачове, а водачката в световната ранглиста при жените заяви, че те са й дали идеалната възможност да експериментира и да усъвършенства играта си преди да се опита да завоюва трета титла от Откритото първенство на Австралия по тенис.

Докато повечето тенисистки избраха да си починат след изтощителна 11-месечна кампания, Сабаленка изигра демонстративни мачове в Атланта и Ню Йорк миналия месец, преди да се изправи срещу Ник Кирьос в сблъсъка „Битката на половете“ в Дубай. Тя започна сезон 2026, като спечели титлата в Бризбейн, съчетавайки силната си игра на сервис и воле, които според нея ще й бъдат от полза преди турнира в "Мелбърн Парк", който започва в неделя.

„Имах страхотен извънсезонен период, така че съм наистина възстановена и готова“, каза Сабаленка на пресконференция.

Сабаленка срещу участничка с "уайлд кард" на старта на Australian Open

„Играх демонстративни мачове, но мисля, че всички те имаха смисъл . . . добри мачове, за да проверя няколко неща, върху които работех по време на тренировките. Чувствах се изтощена след Атланта и Ню Йорк, но имах един или два дни почивка, така че вече съм възстановена. Имах страхотна подготовка. След това изиграх наистина интензивен мач срещу Ник, който също беше част от подготовката ми. След него се чувствах силна и готова“, добави тя.

Сабаленка не успя да вземе трета поредна титла в Мелбърн миналата година, губейки от Мадисън Кийс на финала, а 27-годишната тенисистка каза, че няма да приема никакви претенденти за даденост. Сред тези, които стоят на пътя й към пета титла от Големия шлем, е Ига Швьонтек, която ще се стреми да триумфира и да си осигури път обратно към номер 1 в света.

„Всъщност не става въпрос само за мен и Ига. Коко Гоф, Елена Рибакина, Джесика Пегула . . . не искам да пропусна никого в момента. Но е лудост, че играхме само веднъж миналата година. Тази година все още не сме играли. Надявам се да играем по-често този сезон. Има толкова много страхотни тенисистки, с които имам страхотни съперничества“, каза беларускинята.

Арина Сабаленка има за цел да си върне титлата от Australian Open

Сабаленка е олицетворение на постоянство в женския тенис през последните няколко сезона, като не е пропуснала четвъртфинал на турнир от Големия шлем, в който играе от 2022 година насам.

„Нещото, което работи добре при мен, е балансирането. Когато е ден за мачове, съм напълно фокусирана, напълно подготвена. Но когато е почивен ден, тренирам, след това отивам на вечеря или на разходка, за да се откъсна от света на тениса за малко, просто за да се чувствам свежа и готова за следващия ден“, каза още тенисистката.