Сабаленка срещу участничка с "уайлд кард" на старта на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 10:39
  • 204
  • 0
Арина Сабаленка ще играе срещу участващата с "уайлд кард" французойка Тианцоа Ракотоманга в първия кръг на Откритото първенство по тенис на Австралия, отреди тегленият жребий.

Сочената за фаворитка за титлата и двукратна шампионка може да има някои коварни съпернички преди евентуалния си полуфинал с Коко Гоф. Американката открива кампанията си в Мелбърн с двубой срещу намиращата се на 55-то място в световната ранглиста Камила Рахимова (Узбекистан).

Втората поставена Ига Швьонтек ще играе с квалификантка в първия кръг, но на пътя й към спечелване на потенциална седма титла от Големия шлем може да застане бившата шампионка от Уимбълдън Елена Рибакина. Съществува вероятност двете да се изправят една срещу друга на четвъртфиналите.

Представителката на Казахстан Рибакина, пета в основната схема при жените, ще играе срещу непоставената Кая Юван от Словения в първия кръг на "Мелбърн Парк".

Защитаващата титлата си от миналата година Медисън Кийс ще има за съперничка Олександра Олийникова (Украйна). Деветата поставена американка има тежък жребий по пътя си към евентуално участие на нов финал в Австралия. Кийс има шанс за двубой срещу сънародничката си и номер 6 Джесика Пегула в четвъртия кръг. На четвъртфиналите в Австралия носителката на шампионския трофей от последния сезон потенциално може да срещне Аманда Анисимова (САЩ), четвърта в основната схема.

